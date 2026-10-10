Графіки відключення світла на 11 жовтня: що повідомило «Укренерго»

Через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінитися

У деяких регіонах України 11 жовтня вимикатимуть світло як для населення, так і для бізнесу. Про це повідомила Національна енергетична компанія «Укренерго», інформує «Главком».

Причина обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти. За даними «Укренерго», розклад такий:

Для промисловості та бізнесу: з 15:00 до 23:59 застосовуватимуться графіки обмеження потужності.

Для всіх категорій споживачів: з 16:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінитися, тому необхідно стежити за оновленнями на сторінках місцевих обленерго.

«Коли світло з’являється за графіком, будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!», – закликали в «Укренерго».

Нагадаємо, у Києві та Київській області 10 жовтня через російську атаку на енергетичні об'єкти виникли аварійні відключення електроенергії.

Також від початку жовтня у кількох регіонах України почалися регулярно застосовуватись графіки відключення світла. Причинами є атаки на магістральні мережі та підстанції, а не дефіцит електроенергії.