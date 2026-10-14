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Росія атакувала всі міські ТЕЦ у Києві – Корецький

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія атакувала всі міські ТЕЦ у Києві – Корецький
Наслідки атаки РФ у Києві
фото: ДСНС Києва

Глава уряду: Енергетики й рятувальники від самого ранку працюють на місцях нічної атаки

Російська терористична армія завдала удару по енергетичній інфраструктурі. Ціллю були обʼєкти енергосистеми в Києві, Харкові та області. Про це заявив глава уряду Сергій Корецький, передає «Главком».

«Енергетики й рятувальники від самого ранку працюють на місцях нічної атаки. Триває гасіння пожеж і розбір завалів. Фахівці вже почали першочергові відновлювальні роботи на атакованих обʼєктах», – наголосив прем'єр.

За словами Корецького, ціллю російської балістики були обʼєкти енергосистеми в Києві, Харкові та області. «У столиці атаковані всі три міські ТЕЦ. Також ворог бив по критично важливих обʼєктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці й центральних регіонів», – додав він.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня Росія завдала балістичного удару по Києву – уражено ТЕЦ-4 і житловий будинок, є загиблі та постраждалі.

Під ранок ворог вдарив по столиці вдруге – два масованих балістичних удари за одну ніч. Росія атакувала енергетичну інфраструктуру – на лівому березі Києва після вибухів зникло світло. 

До слова, у ніч проти 14 жовтня російська терористична армія вдарила по залізниці на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині. 

Зокрема, російська терористична армія атакувала чотири райони Дніпропетровщини. Унаслідок чого загинуло двоє людей.

Як повідомлялося, уночі противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА та 39 ракет різних типів, що заходять на ціль по балістичній траєкторії. Основний напрямок удару – Київ, Київщина та Харківщина. 

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Теги: Сергій Корецький ТЕЦ Київ

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