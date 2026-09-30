Кадри, що облетіли світ: учений розповів, як урятувався під час атаки на Академію наук

Вчений подолав страх висоти заради порятунку власного життя

Керівник сектору фізико-технічних і математичних наук Національної академії наук України Ігор Мальчевський розповів агентству Reuters про те, як врятувався з пожежі після російського удару по будівлі НАН України у Києві 28 вересня, інформує «Главком».

Кадри, де вчений та ще один співробітник НАН рятуються через вікна третього поверху з охопленої полум’ям і димом будівлі, облетіли весь світ.

Мальчевський розповів, що після удару РФ він зосередив думки на своїй сім'ї – дружині, двох дорослих дітях та сімох онуках. Попри страх висоти, він виліз на виступ за вікном, щоб врятуватися від полум’я, яке охопило будівлю.

Мальчевський виліз на виступ за вікном, щоб врятуватися від вогню фото: Гліб Гараніч/Reuters

«Мої думки були лише про одне: як врятуватися з цієї ситуації», – сказав 69-річний науковець в інтерв'ю Reuters 29 вересня.

Мальчевський згадав хаотичні моменти після того, як дрон завдав удару по будівлі НАН у центрі Києва.

«У перші секунди ти нічого не розумієш, потім розум вмикається і починає аналізувати, що сталося», – сказав він.

Внизу вили сирени та автомобільні сигналізації, перехожі кричали, а полум’я вирувало в будівлі. Мальчевський розповів, що через кілька хвилин після того, як він виліз на стіну, рятувальники приставили до будівлі драбину, по якій він спустився вниз неушкоджений.

Мальчевський спускається з будівлі за допомогою драбини, поданої рятувальниками фото: Гліб Гараніч/Reuters

Невдовзі на місце прибула його родина. 37-річна донька, Катерина Москалюк, згадала той момент, коли вперше побачила свого батька, вкритого сажею. Вона посміхнулася з полегшенням, але висловила занепокоєння щодо інших українських сімей, які постраждали від війни, що триває вже понад чотири роки.

Вчений спустився вниз неушкоджений фото: Гліб Гараніч/Reuters

«Для чого все це?» – запитала Москалюк.

Онуки Мальчевського порівняли свого дідуся з Людиною-павуком після перегляду відео, на якому він вилізає з вікна на стіну.

Правоохоронці евакуювали науковця у безпечне місце фото: Thomas Peter/Reuters

Сам науковець переконаний, що Україна має продовжувати боротися, щоб послабити Росію, попри спроби відновити мирні переговори за підтримки США.

Нагадаємо, 28 вересня російський реактивний дрон Герань-5 завдав удару по будівлі Національної академії наук у Шевченківському районі столиці. Виникла масштабна пожежа, загинули двоє людей. Серед постраждалих – колишній секретар РНБО Володимир Горбулін. Загинула його асистентка, 44-річна Наталія Букало, яка перебувала поруч із будівлею.

Ще один загиблий внаслідок російського удару по НАН – науковець Валерій Котенко.