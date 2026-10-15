Справа Комарницького: ВАКС переніс суд через неявку двох обвинувачених

Засідання не відбулося через неявку двох обвинувачених та захисника одного з фігурантів справи

Наступне судове засідання призначили на 30 жовтня 2026 року

Вищий антикорупційний суд розпочав підготовче засідання у справі колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького та ще восьми обвинувачених у четвер, 15 жовтня. Йдеться про ймовірне заволодіння столичною землею. Однак через неявку обвинувачених продовжити розгляд не вдалося, тому засідання перенесли на 30 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ВАКС та Новини Live.

Засідання, що мало відбутися 15 жовтня, не змогли провести через неявку двох обвинувачених, а також відсутність захисника одного з фігурантів справи. Наступне судове засідання призначили на 30 жовтня 2026 року о 12:00. Воно відбудеться у приміщенні ВАКС за адресою: проспект Берестейський, 41 (зал № 10).

У чому звинувачується Денис Комарницький

Справа стосується так званої «туалетної схеми», тобто корупційного механізму незаконного заволодіння комунальною землею, зокрема в Києві. За версією НАБУ та САП, колишній депутат Київради Денис Комарницький очолював злочинну організацію, до якої входили інші столичні посадовці.

Слідство повідомляє, що учасники групи контролювали ухвалення земельних і бюджетних рішень у столиці, а також могли впливати на призначення та звільнення чиновників. Серед обвинувачених – колишні заступники голови КМДА Віталія Кличка Петро Оленич та Олександр Спасибко.

Інші обвинувачені фото: Діана Шликова/Новини.Live

НАБУ стверджує, що протягом 2023-2024 років фігуранти, за версією слідства, планували заволодіти земельними ділянками вартістю понад 70 млн грн.

Нагадаємо, 27 лютого Національне антикорупційне бюро опублікувало записи негласних слідчих дій, які велися під час досудового розслідування земельної корупції в Києві у межах операції «Чисте місто».

«За оборудкою стоїть злочинна організація на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради, до складу якої входили топпосадовці, депутати та інші особи», – заявили у НАБУ.

У відомстві зазначили, що члени злочинної організації використовували так звану «туалетну схему», яка передбачала пошук привабливих земельних ділянок та реєстрацію на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких у багатьох випадках на цих ділянках ніколи не існувало. Це дозволяло отримувати першочергове право власності на землю під цими спорудами-привидами.

6 лютого Національне антикорупційне бюро заявило про викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді та КМДА. Результатом слідчих дій у межах операції «Чисте місто» стало оголошення підозри десятьом особам. У лютому 2025 року Комарницький та учасники групи отримали підозри як члени організованого злочинного угрупування, серед них:

заступник Віталія Кличка Петро Оленич, який курує ключові земельні департаменти столиці;

голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв;

депутатка земельної комісії Олена Марченко;

заступник директора КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта;

заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов.

Серед підозрюваних також був і ексдепутат Київської міської ради Денис Комарницький, якого правоохоронці називають керівником злочинної організації. 10 лютого НАБУ оголосило Комарницького у розшук.

Раніше голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». Про це Ткаченко повідомив у Telegram, де опублікував відео, записане поруч з контейнерами на станції метро «Почайна».За словами Ткаченка, «туалетна схема» передбачає реєстрацію неіснуючої нерухомості, завдяки якій реєструється право власності на землю, де вона розташована. Крім того, він анонсував створення групи «Прозорість і підзвітність», яка опікуватиметься цим питанням.