Головна Київ Новини
search button user button menu button

ТРЦ Cosmo Multimall у Києві відновлює роботу після російської атаки: що вже працює

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
ТРЦ Cosmo Multimall у Києві відновлює роботу після російської атаки: що вже працює
Під час атаки 19 жовтня в будівлі було пошкоджено перехід, окремі корпуси та скління фасадів
фото: Олег Вишняков/Facebook

У ТРЦ тривають роботи із закриття пошкоджених ділянок зовнішніх фасадів

Торговельно-розважальний центр Cosmo Multimall, який зазнав руйнувань під час російської атаки на Київ 19 жовтня, поступово відновлює роботу орендарів. Про це повідомив власник комплексу Олег Вишняков, інформує «Главком».

Повідомляється, що у ТРЦ вже відновили роботу супермаркет «Ультрамаркет» та «Астро Боулінг». Також повноцінно працюють магазини «Фокстрот», Comfy, Cropp, House, Triumph і K&K, а також Apollo Fitness Club, Nice Cyber Club, льодова арена Fifty Ice та кінотеатр «Кіноман».

Крім того, продовжують функціонувати готелі Mercure та IQ, ресторан Cosmopolite і конгрес-хол Mercure Kyiv Congress. На мінус другому рівні паркінгу працює простір для проведення заходів.

Графік відкриття інших поверхів та фасадні роботи:

  • 24 жовтня: відкриють магазин «Антошка» та дитячий простір «Дитяча планета Underground» на мінус другому поверсі блоку А.
  • 26 жовтня: запрацює велика галерея в блоці B. Також до відкриття готують галереї першого, другого та третього поверхів блоку А.

Паралельно в комплексі тривають роботи із закриття пошкоджених ділянок зовнішніх фасадів. Під час атаки 19 жовтня в будівлі було пошкоджено перехід, окремі корпуси та скління фасадів.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня під час масованої атаки на Київ  в Солом’янському районі зазнав значних руйнувань ТРЦ Cosmo Multimall. Поруч із ним також пошкоджено будівлю готелю Mercure Kyiv Congress. Також у Деснянському, Дніпровському та Солом’янському районах зафіксували влучання та падіння уламків загинула 21-річна дівчина, ще восьмеро людей зазнали травм.  Унаслідок другого удару по столиці зазнала пошкоджень одна зі станцій метрополітену, розташована на лівому березі. За словами Кличка, падіння уламків ворожих цілей спричинило руйнування інфраструктури поряд зі станцією.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

на місці працюють відповідні служби
Росія зруйнувала торговельний центр Metro на Рівненщині
21 жовтня, 15:49
Наразі немає підтвердженої інформації про причини перебоїв
У Києві та передмістях частково зникло світло, фіксуються перепади напруги
16 жовтня, 20:11
Прапор України на балконі зруйнованої окупантами квартири у Києві
Символ незламності: житель Києва вивісив прапор на балконі понівеченого балістикою будинку
15 жовтня, 16:14
Атака на Дніпро сталася після удару по торговельному центру мережі в Чернігові
Окупанти зруйнували «Епіцентр» у Дніпрі, який працював 19 років: заява компанії
13 жовтня, 09:03
Наслідки російського удару по Київщині 11 жовтня
На Київщині після нічної атаки РФ спалахнули склади
11 жовтня, 11:11
Фрідріх Мерц оглянув пошкоджену російським ударом будівлю Національної академії наук
Мерц звернувся до Путіна з місця удару РФ по Академії наук
4 жовтня, 14:49
Західні країни розглядають Львів та східну Польщу як можливі місця для перенесення посольств з Києва
Західні посольства отримали запасний план евакуації на випадок загрози Києву
2 жовтня, 21:15
Олеся Надєєва поділилася подробицями аварії
«Просто якийсь жах». Відома українська акторка потрапила у ДТП (фото)
28 вересня, 16:21
Наслідки ворожого удару по офісній будівлі у Соломʼянському районі
Масована атака на Київ 25 вересня: загинуло сім людей, багато поранених (оновлено)
25 вересня, 19:39

Новини

ТРЦ Cosmo Multimall у Києві відновлює роботу після російської атаки: що вже працює
ТРЦ Cosmo Multimall у Києві відновлює роботу після російської атаки: що вже працює
Рух на вул. Великій Васильківській буде частково обмежено до 31 жовтня (схема)
Рух на вул. Великій Васильківській буде частково обмежено до 31 жовтня (схема)
Осінні канікули у школах Києва: які заходи заплановано для дітей та вчителів
Осінні канікули у школах Києва: які заходи заплановано для дітей та вчителів
«В Європі дивуються». Кличко похвалився тим, як він озеленив Київ
«В Європі дивуються». Кличко похвалився тим, як він озеленив Київ
Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 24-25 жовтня
Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 24-25 жовтня
Екстрені відключення скасовано: Київщина повертається до графіків
Екстрені відключення скасовано: Київщина повертається до графіків

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2026
140K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
95K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Зять Трампа опинився в центрі скандалу через таємні оборудки на $2 млрд
Сьогодні, 14:57
Росія атакувала енергетику восьми областей: де зникло світло
Сьогодні, 10:46
Фінляндія вперше безоплатно передасть Україні 10 тепловозів
Сьогодні, 10:23
В Японії помер автор відомих романів Рю Муракамі: йому було 74 роки
Сьогодні, 09:56
Навіщо Росії мирні переговори? ISW розкрив справжній план Кремля
Сьогодні, 08:58
В Україні до 20°, місцями дощитиме: погода на 23 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua