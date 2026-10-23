ТРЦ Cosmo Multimall у Києві відновлює роботу після російської атаки: що вже працює

Під час атаки 19 жовтня в будівлі було пошкоджено перехід, окремі корпуси та скління фасадів

У ТРЦ тривають роботи із закриття пошкоджених ділянок зовнішніх фасадів

Торговельно-розважальний центр Cosmo Multimall, який зазнав руйнувань під час російської атаки на Київ 19 жовтня, поступово відновлює роботу орендарів. Про це повідомив власник комплексу Олег Вишняков, інформує «Главком».

Повідомляється, що у ТРЦ вже відновили роботу супермаркет «Ультрамаркет» та «Астро Боулінг». Також повноцінно працюють магазини «Фокстрот», Comfy, Cropp, House, Triumph і K&K, а також Apollo Fitness Club, Nice Cyber Club, льодова арена Fifty Ice та кінотеатр «Кіноман».

Крім того, продовжують функціонувати готелі Mercure та IQ, ресторан Cosmopolite і конгрес-хол Mercure Kyiv Congress. На мінус другому рівні паркінгу працює простір для проведення заходів.

Графік відкриття інших поверхів та фасадні роботи:

24 жовтня: відкриють магазин «Антошка» та дитячий простір «Дитяча планета Underground» на мінус другому поверсі блоку А.

26 жовтня: запрацює велика галерея в блоці B. Також до відкриття готують галереї першого, другого та третього поверхів блоку А.

Паралельно в комплексі тривають роботи із закриття пошкоджених ділянок зовнішніх фасадів. Під час атаки 19 жовтня в будівлі було пошкоджено перехід, окремі корпуси та скління фасадів.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня під час масованої атаки на Київ в Солом’янському районі зазнав значних руйнувань ТРЦ Cosmo Multimall. Поруч із ним також пошкоджено будівлю готелю Mercure Kyiv Congress. Також у Деснянському, Дніпровському та Солом’янському районах зафіксували влучання та падіння уламків загинула 21-річна дівчина, ще восьмеро людей зазнали травм. Унаслідок другого удару по столиці зазнала пошкоджень одна зі станцій метрополітену, розташована на лівому березі. За словами Кличка, падіння уламків ворожих цілей спричинило руйнування інфраструктури поряд зі станцією.