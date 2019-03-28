З початку доби на Київщині вже сталося 44 ДТП



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У Вишгородському районі автомобіль в’їхав у зупинку громадського транспорту

З початку доби, 28 березня, у Київській області сталося 44 дорожньо-транспортних пригоди. Про це повідомив речник Головного управління Нацполіції Київській в області Микола Жукович.

«До 9 ранку сьогодні сталося 44 дорожньо-транспортних пригоди. Внаслідок двох ДТП постраждали п’ятеро людей», - розповів він в коментарі УНН.

Жукович додав, що ДТП з чотирма постраждалими сталася у Вишгородському районі: нетверезий чоловік не впорався з керуванням і в’їхав у зупинку громадського транспорту. На той момент на зупинці людей не було.

Як повідомлялося, 28 березня на проспекті Валерія Лобановського, 119 в Києві сталася серйозна аварія за участю автомобілів Lada Kalina, Chevrolet Lacetti, BMW X6, Mitsubishi Lancer, Renault Logan і Daewoo Nexia. За попередніми даними, водій BMW на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу і врізався в інші машини.

26 березня під Києвом на Бориспільському шосе сталася велика ДТП за участю дев'яти автомобілів.