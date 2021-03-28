Син народного депутата Кучеренка постраждав в ДТП (фото)

Батько показав фото сина, який одужує в лікарні

Син народного депутата від партії «Батьківщини» Олексія Кучеренка потрапив в аварію. Про це нардеп сам повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Крім фото із сімейного архіву депутат, який також є першим заступником профільного парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, розмістив фото потерпілого, у якого видно серйозні ушкодження на обличчі.

«Дякую нашим медикам. Просто дякую, що ви є і ви з нами», – написав Кучеренко.

За неперевіреною інформацію, поширеною рядом ЗМІ, аварія мала місце 20 березня під час перегонів, які влаштовувались на проспекті Перемоги. BMW, на пасажирському сидінні якого знаходився син депутата, на великій швидкості зіштовхнулося з автомобілем аварійної служби. Дівчина, що сиділа за кермом машини, зараз перебуває у важкому стані в лікарні.

Ймовірно, саме на цій машині потрапив в аварію Кучеренко-молодший

Депутат Олексій Кучеренко балотувався на посаду Київського міського голови під час останніх виборів мера Києва від партії Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, що минулого листопада Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в серйозну аварію в селищі Чабани під Києвом.