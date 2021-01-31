Загинув іноземець: на Київщині трапилася моторошна ДТП

31-річний водій, який перебував за кермом автомобіля «Renault Megane», не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу

У Обухівському районі Київської області на трасі «Київ–Обухів« трапилася дорожньо–транспортна пригода, внаслідок якої загинув громадянин Туреччини.

Про це інформує Національна поліція Київської області на своєму офіційному сайті.

Повідомляється, що 31-річний водій, який перебував за кермом автомобіля «Renault Megane», не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу. Нею якраз рухався інший автомобіль тієї ж марки, за кермом якого перебував 37–річний громадянин Туреччини.

Це спричинило до лобового зіткнення автомобілів. Водія першого автомобіля із численними травмами госпіталізували. Натомість другий водій – громадянин Туреччини – помер у «Швидкій допомозі».

На місці події працюють правоохоронці.

Триває слідство.

ДТП занесли до Єдиного державного реєстру за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.