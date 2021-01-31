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    Загинув іноземець: на Київщині трапилася моторошна ДТП

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    Поліція Київщини розслідує смертельну ДТП, де загинув громадянин Туреччини - Загинув іноземець: на Київщині трапилася моторошна ДТП
    Поліція Київщини розслідує смертельну ДТП, де загинув громадянин Туреччини
    Фото: Нацполіція

    31-річний водій, який перебував за кермом автомобіля «Renault Megane», не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу

    У Обухівському районі Київської області на трасі «Київ–Обухів« трапилася дорожньо–транспортна пригода, внаслідок якої загинув громадянин Туреччини.

    Про це інформує Національна поліція Київської області на своєму офіційному сайті.

    Повідомляється, що 31-річний водій, який перебував за кермом автомобіля «Renault Megane», не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу. Нею якраз рухався інший автомобіль тієї ж марки, за кермом якого перебував 37–річний громадянин Туреччини.

    Це спричинило до лобового зіткнення автомобілів. Водія першого автомобіля із численними травмами госпіталізували. Натомість другий водій – громадянин Туреччини – помер у «Швидкій допомозі».

    На місці події працюють правоохоронці.

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    Загинув іноземець: на Київщині трапилася моторошна ДТП
    Загинув іноземець: на Київщині трапилася моторошна ДТП
    Фото: Нацполіція

    Триває слідство.

    ДТП занесли до Єдиного державного реєстру за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

    Теги: ДТП водій Київщина автомобіль поліція
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