Загинув іноземець: на Київщині трапилася моторошна ДТП
31-річний водій, який перебував за кермом автомобіля «Renault Megane», не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу
Про це інформує Національна поліція Київської області на своєму офіційному сайті.
Повідомляється, що 31-річний водій, який перебував за кермом автомобіля «Renault Megane», не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу. Нею якраз рухався інший автомобіль тієї ж марки, за кермом якого перебував 37–річний громадянин Туреччини.
Це спричинило до лобового зіткнення автомобілів. Водія першого автомобіля із численними травмами госпіталізували. Натомість другий водій – громадянин Туреччини – помер у «Швидкій допомозі».
На місці події працюють правоохоронці.
Триває слідство.
ДТП занесли до Єдиного державного реєстру за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.