Автостанція «Київ» біля залізничного вокзалу втратила офіційний статус

Перевізники мають протягом 30 днів прибрати автостанцію на вулиці Симона Петлюри зі своїх маршрутів

«Укртрансбезпека» виключила автостанцію «Київ», розташовану поруч із Центральним залізничним вокзалом столиці, з офіційного переліку автостанцій. Через це перевізникам доведеться змінити маршрути та прибрати з них зупинку на вулиці Симона Петлюри, 32. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з безпеки на транспорті.

Йдеться про автостанцію, якою користувалися пасажири міжміських та міжнародних автобусів. Її розташування біля залізничного вокзалу дозволяло пересідати з потягів на автобуси.

Що зміниться для пасажирів

Виключення з державного переліку означає, що автостанція більше не має права надавати послуги автостанції на автобусних маршрутах у передбаченому законодавством порядку.

Власник об'єкта повинен протягом трьох днів офіційно повідомити перевізників про втрату автостанцією відповідного статусу.

Самі перевізники мають 30 днів, щоб звернутися до організаторів перевезень, зокрема профільного міністерства або обласних військових адміністрацій, для внесення змін до розкладів руху. Зупинку «Автостанція Київ» повинні виключити з маршрутів.

Таким чином, пасажирам, які планують поїздки з цієї автостанції, варто заздалегідь уточнювати місце посадки. Особливо це стосується людей, які придбали квитки на рейси з відправленням від залізничного вокзалу.

Водночас «Укртрансбезпека» не повідомила, чи припинено фізичну роботу майданчика та куди саме перевізники перенесуть посадку пасажирів. Саме виключення з реєстру не означає автоматичного скасування всіх автобусних рейсів.

Чому автостанцію виключили з переліку

Конкретну причину виключення автостанції «Київ» у повідомленні відомства не назвали.

В «Укртрансбезпеці» нагадали, що надавати автостанційні послуги на автобусних маршрутах можуть лише об'єкти, внесені до офіційного переліку. Цю вимогу передбачають зміни до постанови Кабінету міністрів №176.

Власники автостанцій відповідають за безпеку та якість обслуговування пасажирів, а також за технічний і санітарний стан будівель, обладнання та території.

Перевірити актуальний статус автостанцій можна в офіційному реєстрі «Укртрансбезпеки».

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про реконструкцію автостанції «Київ» біля Центрального залізничного вокзалу. У 2024 році інвестор планував облаштувати нові зали очікування, дитячу кімнату, медпункт, камери схову та іншу інфраструктуру. Проєкт передбачав обслуговування понад 10 тис пасажирів на добу та близько 400 автобусних рейсів.