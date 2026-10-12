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Один івент за ціною квартири: ТРЦ Ocean Plaza спустить мільйони на розваги й Санту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Один івент за ціною квартири: ТРЦ Ocean Plaza спустить мільйони на розваги й Санту
У березні 2023 року ВАКС конфіскував ТРЦ Ocean Plaza у російських олігархів Аркадія й Ігоря Ротенбергів
фото: oceanplaza.com.ua

Підряд на 6,6 млн грн компанія «Профі Едз» отримала без жодної конкуренції, адже на спрощену закупівлю більше ніхто не подався

Керуюча компанія столичного ТРЦ Ocean Plaza – товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний союз «Либідь» – 29 вересня за результатами тендеру замовила послуги івент-агентства з організації та проведення урочистих заходів на 6,6 млн грн. Переможцем стало ТОВ «Профі Едз». Про це повідомляється у системі «Прозорро», інформує «Главком» із посиланням на «Наші гроші».

На жовтень-грудень замовили організацію та проведення заходів у ТРЦ «Оушен Плаза», у тому числі розробку та реалізацію їхніх концепцій, організаційне, технічне та декораційне забезпечення, залучення необхідного персоналу та виконавців, проведення передбачених активностей тощо. Послуги оплачуватимуть протягом десяти робочих днів після надання.

На що підуть мільйони?

Усі заходи заплановані на період із жовтня по грудень. Підрядник має забезпечити розробку концепцій, технічне й декораційне оформлення, залучення аніматорів, ведучих та артистів.

Загалом у кошторис увійшли шість святкових подій, серед яких найдорожчими є:

  • 2,22 млн грн – Birthday promo (1-23 листопада): найдорожчий захід угоди. Це масштабна промокампанія з креативною концепцією, фотозонами, арт-інсталяціями, залученням блогерів, ведучих та проведенням благодійного аукціону.
  • 1,32 млн грн – Christmas Land (протягом грудня): серія різдвяно-новорічних івентів. У межах заходу облаштують резиденцію Санти, фотозони з моментальним друком фотографій, проводитимуть дитячі майстер-класи, конкурси та святкові перформанси.

Тендер без конкуренції

Підряд на 6,6 млн грн компанія отримала без жодної конкуренції, адже на спрощену закупівлю більше ніхто не подався. Ціна угоди повністю дорівнювала очікуваній вартості.

Для участі в тендері замовник висунув такі вимоги: учасник повинен був надати підтверджений досвід аналогічних договорів за останні п'ять років, які включали щонайменше три складові – від розробки концепції чи сценарію заходу, залучення персоналу, ведучих, акторів до брендування та технічного забезпечення.

Хто стоїть за компаніями?

Замовником виступає ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» (керуюча компанія ТРЦ Ocean Plaza).

  • 66,65% акцій фірми належить Фонду державного майна України (державну частку було націоналізовано у російських олігархів Ротенбергів);
  • 33,35% належить ТОВ «Ланіта Інвест» (директор – Михайло Піковський).

Засновниками миноритарного співвласника ТОВ «Ланіта Інвест» є:

  • «Сі-Джет Дівіжн Лімітед» (49,99%, Британські Віргінські Острови), кінцевим бенефіціаром якої у реєстрі вказаний киянин Костянтин Костенко;
  • ТОВ «ЗНВКІФ «Навіс» (24,99%) та ТОВ «КУА «ЮДП Ессет Менеджмент» (24,99%) з групи UFuture Василя Хмельницького;
  • ТОВ «Квотер Партнерс» (0,03%) бізнесмена Андрія Іванова (пов'язана з UFuture).

Переможець закупівлі – столична рекламна агенція Profi Ads (власниця та директорка – Інна Гріневич). У соцмережах фірма позиціонує себе як «ексклюзивний оператор з продажу реклами в ТРЦ «Оушен Плаза». До цього замовлення компанія отримувала лише дрібні держпідряди у 2017 та 2026 роках на загальну суму близько 17 тис. грн.  

Івенти, заплановані у ТРЦ «Оушен Плаза:

Назва заходу Період проведення Формат / концепція Орієнтовні загальні вимоги та очікуване наповнення Орієнтовна вартість, грн із ПДВ
Kids Fest 05.10.2026-19.10.2026 Сімейний освітньо-розважальний фестиваль / сезонна BTL-активація Не менше тьрох тематичних інтерактивних зон з освітніми, творчими та/або розважальними активностями; майстер-класи; ігрові механіки; робота модераторів; тематична фотозона; музичний супровід. 600 тис. грн
Halloween Cosplay 19.10.2026–01.11.2026 Тематичний розважальний фестиваль / cosplay-конкурс Cosplay-конкурс; професійні актори-а тис. грнніматори; конкурсна програма із залученням журі та визначенням переможців; інтерактивні активності; тематичний декор; фотозона/арт-інсталяція; музичний супровід; призи; медійна підтримка. 780 тис. грн
Birthday promo 01.11.2026–23.11.2026 Масштабна іміджева промокампанія з благодійною складовою Креативна концепція; центральна фотозона/арт-інсталяція; тематичний декор; промоактивності; залучення інфлюенсерів; медійна підтримка; професійний ведучий; благодійна активація/аукціон; залучення партнерів та орендарів. 2,2 млн грн
Black Friday Marathon 23.11.2026–30.11.2026 Sales-івент / BTL-активація Сценічна програма; професійний ведучий; розважальний виступ/stand-up; не менше 2 інтерактивних зон; конкурси; миттєві розіграші та/або подарунки за покупки; призовий фонд; фотозона; тематичне світлове та декораційне оформлення. 960 тис. грн
Christmas Promo 01.12.2026–31.12.2026 Різдвяна trade-marketing активація / програма лояльності Механіка «покупка/чек — подарунок»; реєстрація та верифікація чеків; брендована подарункова продукція; промоперсонал; оформлення зони активації; фотозона; інформаційні матеріали; облік виданих подарунків та клієнтських контактів. 720 тис. грн
Christmas Land в Ocean Plaza 01.12.2026–31.12.2026 Серія різдвяно-новорічних івент-днів / резиденція Санти Резиденція/зона Санти; Санта та тематичні персонажі; фотозона з моментальним друком фото; дитячі та сімейні активності; майстер-класи; сценічна програма; тематичні перформанси; конкурси, ігри та святкове оформлення. 1,32 млн грн
Усього: 6, 6 млн грн

Наочна математика: що можна купити в Києві за 6,6 млн грн?

Щоб зрозуміти масштаб витрат на розважальну програму державного ТРЦ наприкінці року, суму 6,6 млн грн можна зіставити з поточними цінами на житлову нерухомість у столиці:

  • До 10 бюджетних однокімнатних квартир на вторинному ринку – за ціною від $16 тис. (близько 660–700 тис. грн за об'єкт).
  • Три повноцінні однокімнатні квартири в новобудовах класу «комфорт» (наприклад, у ЖК «Паркове місто» або ЖК LaLaLand у Святошинському районі, де житло коштує орієнтовно від 2,2 млн грн).
  • Або ж 1,5 комфортабельні квартири у ЖК «Паркові Озера 2» у Дніпровському районі (вартістю від 4,5 млн грн).

Фактично лише один найдорожчий захід із кошторису – Birthday promo за 2,2 млн грн  дорівнює вартості нової однокімнатної квартири з ремонтом у новобудові.

Зауважимо, у березні 2023 року ВАКС конфіскував ТРЦ Ocean Plaza у російських олігархів Аркадія й Ігоря Ротенбергів. У дохід держави тоді перейшли 100% частки статутного капіталу ТОВ «Авангард-Віларті», зареєстровані на кіпрські Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited і Ethoder Investments Limited; а також 66,65% частки статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь».

Як повідомлялося, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ВАКС залишила без змін рішення першої інстанції про націоналізацію багатомільйонних боргів торгово-розважального центру Ocean Plaza перед російськими олігархами Аркадієм Ротенбергом, його сином Ігорем та ще двома особами шляхом застосування санкцій щодо кредиту.

Україна оголосила в розшук підсанкційних російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Вони наближені до диктатора Володимира Путіна.

У червні 2026 року голова ФДМУ Наталуха заявив про ризик зриву приватизації Ocean Plaza через дії правоохоронців. Щоб довести прозорість ціноутворення та зняти звинувачення у маніпуляціях, він ініціює створення громадської ради за участю ЗМІ, активістів та силовиків. Фонд готовий відкрити фінзвітність найбільших об'єктів, зокрема Ocean Plaza, повідомив він в коментарі «Главкому». 

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Теги: Київ гроші аукціон послуги виготовлення

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