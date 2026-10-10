Не встигли з укриття: пасажири «Укрзалізниці» скаржаться, що потяги рушають без них

Після відбою тривоги Ірина разом із подругою поверталася до свого вагона, але зрозуміла, що не встигне добігти

Провідники не перевіряють, чи всі пасажири повернулися після евакуації

Пасажирка поїзда «Інтерсіті» сполученням Луцьк – Київ Наталія Пахайчук залишилася на вокзалі в Рівному після повітряної тривоги: поки вона добиралася з укриття до перону, потяг вирушив без неї. Згодом з’ясувалося, що інші пасажири також потрапляли в подібні ситуації. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті для «Єдиних новин».

Подібним досвідом поділилася й Ірина. Після відбою тривоги вона разом із подругою поверталася до свого вагона, але зрозуміла, що не встигне добігти до дев’ятого. Жінки попросилися зайти через п’ятий вагон, однак провідники не дозволили їм цього зробити. Двері зачинили, і потяг поїхав. Через це пасажиркам довелося перенести поїздку на наступний день.

Ірина розповіла, що згодом почула від іншого пасажира про майже ідентичний випадок. Вона наголосила, що такі історії потребують розголосу, адже йдеться не про одну людину.

Журналісти звернулися до «Укрзалізниці», щоб з’ясувати, скільки часу пасажири мають для повернення до потяга після відбою тривоги та чому працівники не перевіряють, чи всі повернулися після евакуації. Однак, як зазначили в сюжеті, за два тижні відповіді на ці запитання так і не отримали.

Водночас за правилами «Укрзалізниці», під час повітряної тривоги жовтого рівня поїзди можуть продовжувати рух. Рішення ухвалюють залежно від інформації моніторингових груп компанії щодо рівня небезпеки. Якщо ж потяг зупиняють і пасажирів евакуюють, залізничники мають повідомити їм, де можна сховатися, та розосередити людей, щоб уникнути скупчення.

Нагадаємо, українська журналістка Наталія Пахайчук розповіла про інцидент під час поїздки потягом «Інтерсіті» сполученням Луцьк – Київ. Під час зупинки у Рівному пасажирів закликали евакуюватися з платформи через повітряну загрозу, однак після відбою поїзд вирушив без журналістки, яка поверталася з укриття.

Також нещодавно «Укрзалізниця» роз'яснила нові правила роботи під час жовтого та червоного рівнів загрози. За жовтого рівня поїзди продовжують курсувати, дозволяються посадка та висадка пасажирів, а люди самостійно вирішують, чи залишатися на вокзалах і станціях.