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У двох районах Києва тимчасово припинене гаряче водопостачання після обстрілу ТЕЦ-4

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У двох районах Києва тимчасово припинене гаряче водопостачання після обстрілу ТЕЦ-4
Такий вигляд мала Дарницька ТЕЦ до 2022 року
фото: Вікіпедія

Обмеження гарячого водопостачання пов'язані з наслідками атаки ворога у ніч на 14 жовтня та загальною ситуацією в енергосистемі

До столичних будинків, які розташовані у зоні обслуговування ТОВ «Єврореконструкція» (ТЕЦ-4) тимчасово припинять подачу гарячої води до житлових будинків. Про це повідомив голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Ковтунов, інформує «Главком».

За словами Ковтунова, вимушені обмеження пов'язані з наслідками атаки ворога у ніч на 14 жовтня та загальною ситуацією в енергосистемі.

«Враховуючи вчорашні нічні події та загальну ситуацію, що склалася на цей час, маємо попередню інформацію про необхідність тимчасового перекриття подачі гарячої води до будинків у зоні обслуговування ТОВ «Єврореконструкція». Прошу кожного свідомо та з розумінням поставитися до цих вимушених заходів», – зазначив очільник району.

Олександр Ковтунов запевнив, що всі комунальні та аварійні служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повністю відновити водопостачання.

Про будь-які зміни в графіку відновлення послуги обіцяють повідомляти додатково. 

Дарницька ТЕЦ, Київська ТЕЦ-4 – теплоелектроцентраль у Дніпровському районі міста Києва. Постачає тепло промисловим підприємствам та житловим масивам Дніпровського та Дарницького районів. Станція опалює близько 8 % житлової площі Києва (4,5 млн кв. метрів, або 1036 житлових будинків і понад 120 шкіл і медустанов). Від її роботи залежить комфорт 270 тисяч жителів Лівобережжя.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня російські загарбники завдали чергового масованого удару по столичному регіону із застосуванням балістичного озброєння та дронів. У Києві під прицілом ворога опинилися всі три міські ТЕЦ, а на Київщині – об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують живлення столиці та центральних областей України.

Внаслідок атаки без світла залишалися щонайменше 600 тисяч українців (основні удари припали на Київ, Київщину та Харківщину). У столиці через знеструмлення тимчасово зупинилася одна з насосних станцій, що спричинило перебої з водопостачанням, а в кількох районах припинив рух електротранспорт. У місті вимушено вводили екстрені аварійні відключення.

Завдяки злагодженій роботі аварійних і ремонтних бригад критичні наслідки вдалося оперативно усунути, відновити водопостачання, заживити транспортну інфраструктуру та перевести місто з аварійних відключень на контрольовані графіки.

Теги: Київ водопостачання послуги місто відключення

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