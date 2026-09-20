Пасажири міжнародних поїздів проходитимуть кордон у Чопі швидше: на вокзалі готують важливу зміну

фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України

Микола Калашник анонсував нововведення на міжнародному економічному форумі «Карпатська інтеграційна ініціатива»

Наприкінці вересня на станції Чоп запрацює друга зала прикордонно-митного контролю. Невдовзі пасажири міжнародних поїздів, які подорожують до Словаччини, Чехії, Угорщини та Австрії, зможуть проходити всі процедури набагато швидше і зручніше. Як інформує «Главком», про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник на міжнародному економічному форумі «Карпатська інтеграційна ініціатива».

Приміщення розташоване у правій частині вокзалу та має окремий вихід безпосередньо на першу колію. Тут одночасно зможуть працювати одразу чотири пункти паспортного контролю.

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Будівлю вокзалу звели ще у 1980 році, заклавши у проєкт дві зали, проте друга довгий час не використовувалася. Тепер простір повністю відремонтували задля комфорту пасажирів.

Проєкт реалізували «Укрзалізниця» у взаємодії з Мінінфраструктури, прикордонниками та Державною митною службою України.

Нагадаємо, Україна домовилася з партнерами по «Карпатській вісімці» про конкретні механізми міжнародної підтримки для поповнення локомотивного парку «Укрзалізниці», значну частину якого пошкодили російські обстріли.

Нагадаємо, «Карпатська вісімка» – новий формат співпраці, який Україна запустила разом із сімома європейськими державами. Установчий саміт пройшов у Буковелі, куди прибули лідери Польщі, Сербії, Румунії та інших країн-учасниць.