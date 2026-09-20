Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пасажири міжнародних поїздів проходитимуть кордон у Чопі швидше: на вокзалі готують важливу зміну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Пасажири міжнародних поїздів проходитимуть кордон у Чопі швидше: на вокзалі готують важливу зміну
На станції Чоп запрацює друга зала прикордонно-митного контролю
фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України

Микола Калашник анонсував нововведення на міжнародному економічному форумі «Карпатська інтеграційна ініціатива»

Наприкінці вересня на станції Чоп запрацює друга зала прикордонно-митного контролю. Невдовзі пасажири міжнародних поїздів, які подорожують до Словаччини, Чехії, Угорщини та Австрії, зможуть проходити всі процедури набагато швидше і зручніше. Як інформує «Главком», про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник на міжнародному економічному форумі «Карпатська інтеграційна ініціатива».

Приміщення розташоване у правій частині вокзалу та має окремий вихід безпосередньо на першу колію. Тут одночасно зможуть працювати одразу чотири пункти паспортного контролю.

5 фото
На весь екран

Будівлю вокзалу звели ще у 1980 році, заклавши у проєкт дві зали, проте друга довгий час не використовувалася. Тепер простір повністю відремонтували задля комфорту пасажирів.

Проєкт реалізували «Укрзалізниця» у взаємодії з Мінінфраструктури, прикордонниками та Державною митною службою України.

Нагадаємо, Україна домовилася з партнерами по «Карпатській вісімці» про конкретні механізми міжнародної підтримки для поповнення локомотивного парку «Укрзалізниці», значну частину якого пошкодили російські обстріли.

Нагадаємо, «Карпатська вісімка» – новий формат співпраці, який Україна запустила разом із сімома європейськими державами. Установчий саміт пройшов у Буковелі, куди прибули лідери Польщі, Сербії, Румунії та інших країн-учасниць. 

Читайте також:

Теги: міністр Укрзалізниця кордон Микола Калашник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зростання військових витрат відбувається на тлі погіршення стану російських державних фінансів
Військові витрати Росії різко зросли: темпи перевищили плани Кремля – економіст
2 вересня, 01:32
Раніше цього літа масштабні збої вже фіксувалися в московських аеропортах
«Треба потерпіти»: Мінтранс РФ попередив про збої в аеропортах
3 вересня, 03:39
Учаники акції кажуть, що реалізація задуму може завдати шкоди довкіллю та обмежити доступ людей до узбережжя
В Албанії спалахнули протести через проєкт зятя Трампа
9 вересня, 03:16
Президент України і міністерка закордонних справ Ісландії під час зустрічі в аеропорту Кефлавік
Зеленський зустрівся з главою МЗС Ісландії: про що говорили
9 вересня, 23:32
Пункт пропуску «Старокозаче» після атаки 9 вересня
Прикордонники розкрили деталі атаки на пункт пропуску «Старокозаче»
10 вересня, 17:20
У 2023 році країни НАТО погодили три регіональні оборонні плани після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
НАТО підготувало тисячі сторінок планів на випадок російської атаки
Сьогодні, 07:20
«У Росії немає жодних шансів перемогти нас», – каже Сікорський
Глава МЗС Польщі пообіцяв розгромити Росію набагато скоріше, ніж українці. Але є умова
13 вересня, 20:24
Росія вербує українців для фото об'єктів «Укрзалізниці»
Окупанти збирають дані про «Укрзалізницю». Компанія звернулася до громадян
16 вересня, 16:54
Закаєв зазначає, що чеченський уряд у вигнанні нагороджує бійців та надає їм військові звання
«Ціль номер один для Росії». Лідер уряду Чечні у вигнанні назвав небезпечний об’єкт у Києві
Вчора, 16:15

Події в Україні

У Києві оголошено дронову небезпеку, лунають вибухи
У Києві оголошено дронову небезпеку, лунають вибухи
Пасажири міжнародних поїздів проходитимуть кордон у Чопі швидше: на вокзалі готують важливу зміну
Пасажири міжнародних поїздів проходитимуть кордон у Чопі швидше: на вокзалі готують важливу зміну
Нова повітряна кампанія набирає обертів: стало відомо, що РФ намагається знищити в Україні
Нова повітряна кампанія набирає обертів: стало відомо, що РФ намагається знищити в Україні
Росіяни атакували Житомирщину: пошкоджено транспортну інфраструктуру
Росіяни атакували Житомирщину: пошкоджено транспортну інфраструктуру
Луценко запропонував новий підхід до СЗЧ
Луценко запропонував новий підхід до СЗЧ
Російський офіцер здався Нацгвардії, щоб приєднатися до української розвідки
Російський офіцер здався Нацгвардії, щоб приєднатися до української розвідки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
191K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
142K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
69K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua