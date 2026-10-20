Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

США відновили попередження України про російські балістичні удари

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
США відновили попередження України про російські балістичні удари
Своєчасне отримання інформації про ракетну загрозу має важливе значення для реагування ППО
фото: Wikipedia

Президент наголосив, що завчасне інформування про ракетну загрозу допомагає захистити цивільних, зокрема дітей

Після переговорів з американськими та європейськими партнерами в Осло президент України Володимир Зеленський заявив, що попередження США про російські балістичні удари знову працює. Він наголосив, що своєчасне отримання інформації про ракетну загрозу має важливе значення для захисту цивільного населення. Про це пише «Главком» з посиланням на заяву українського лідера. 

«Раннє попередження дуже важливе для наших людей – дітей і цивільних, щоб ми могли чути, коли наближається балістика», – сказав Зеленський під час спілкування з представниками медіа в Осло.

За словами президента, раннє інформування про загрозу дає змогу українцям вчасно реагувати на небезпеку. Це особливо важливо під час російських балістичних атак, коли на реагування залишається мало часу.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський очікує, що роботу Starlink в Україні відновлять протягом 48 годин. Про це він заявив після зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом в Осло 20 жовтня.

Читайте також:

Теги: війна обстріл Володимир Зеленський системи ППО балістичні ракети

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Назвіть причини, чому Путін не може напасти на Європу прямо зараз?
Путін може вдарити по Балтії? Які сигнали варто врахувати
28 вересня, 14:44
Зустріч Трампа і Зеленського має відбутися у Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН
Держсекретар США назвав два головні питання зустрічі Трампа із Зеленським
22 вересня, 15:14
Польське Міністерство внутрішніх справ та адміністрації паралельно проводить практичні тренування для населення
Польща готує населення до повітряних атак: уряд випустить інструкції
24 вересня, 21:15
Олена Білозерська: «Я з родиною зимуватиму в Києві»
Ексвійськова Білозерська пояснила, чому проігнорувала заклик Кличка виїхати з міста
12 жовтня, 13:24
Сили оборони атакували нафтовий комплекс у Башкортостані
Генштаб підтвердив ураження НПЗ, який забезпечує російську армію
8 жовтня, 12:41
Трамп також укотре наголосив, що Володимир Зеленський і Володимир Путін мають укласти мирну угоду
Трамп прокоментував порушення Росією енергетичного перемир’я
13 жовтня, 08:05
Українські військові зіткнулися з перебоями супутникового зв'язку під час виконання бойових завдань
Проблеми зі Starlink. Стали відомі нові деталі обмежень для військових
14 жовтня, 14:51
За словами президента, Папа повідомив про свої контакти з російською стороною щодо ситуації в Олешках
Зеленський розкрив деталі розмови з Папою Римським
Вчора, 21:36
Триває 1700-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2026 року
Сьогодні, 08:32

Події в Україні

У Києві восьмий раз за день оголошено повітряну тривогу
У Києві восьмий раз за день оголошено повітряну тривогу
США відновили попередження України про російські балістичні удари
США відновили попередження України про російські балістичні удари
Зеленський розповів про наступний крок у переговорах з РФ
Зеленський розповів про наступний крок у переговорах з РФ
Переговори в Норвегії та суд у справі про вбивство Парубія: головне за день 20 жовтня
Переговори в Норвегії та суд у справі про вбивство Парубія: головне за день 20 жовтня
На переговорах у Норвегії представлено план процвітання України після війни
На переговорах у Норвегії представлено план процвітання України після війни
Віткофф представить Путіну план часткового припинення вогню: що він передбачає
Віткофф представить Путіну план часткового припинення вогню: що він передбачає

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
56K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua