США відновили попередження України про російські балістичні удари

Президент наголосив, що завчасне інформування про ракетну загрозу допомагає захистити цивільних, зокрема дітей

Після переговорів з американськими та європейськими партнерами в Осло президент України Володимир Зеленський заявив, що попередження США про російські балістичні удари знову працює. Він наголосив, що своєчасне отримання інформації про ракетну загрозу має важливе значення для захисту цивільного населення. Про це пише «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

«Раннє попередження дуже важливе для наших людей – дітей і цивільних, щоб ми могли чути, коли наближається балістика», – сказав Зеленський під час спілкування з представниками медіа в Осло.

За словами президента, раннє інформування про загрозу дає змогу українцям вчасно реагувати на небезпеку. Це особливо важливо під час російських балістичних атак, коли на реагування залишається мало часу.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський очікує, що роботу Starlink в Україні відновлять протягом 48 годин. Про це він заявив після зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом в Осло 20 жовтня.