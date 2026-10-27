Офіс ДТЕК зазнав руйнувань внаслідок нічного обстрілу столиці (фото)

Під час масованої ракетної атаки на Київ у ніч на 27 жовтня пошкоджень зазнала будівля одного з офісів компанії «ДТЕК Київські електромережі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву ДТЕК.

На оприлюднених фото видно, що в будівлі вилетіли майже всі вікна, у приміщеннях вибуховою хвилею повиносило двері, а все довкола усіяно уламками та будівельним сміттям.

Вибуховою хвилею винесло двері у приміщеннях будівлі фото: ДТЕК

Наразі на місці події працюють фахівці, які ліквідовують наслідки обстрілу та оцінюють масштаб завданих руйнувань. Інформація про можливих постраждалих серед персоналу уточнюється.

«Працюємо на місці. Ліквідовуємо наслідки обстрілів та оцінюємо масштаби пошкоджень. Попри постійну небезпеку енергетики продовжують робити все можливе, щоб кожна родина була зі світлом», – наголосили в компанії.

фото: ДТЕК

Вибуховою хвилею вибило вікна фото: ДТЕК

Нагадаємо, унаслідок масованого ракетного удару по Києву в ніч проти 27 жовтня пошкодження цивільної, соціальної та транспортної інфраструктури зафіксовано у шести районах міста. Зокрема, у столиці перекрито Південний міст, обмежено рух поїздів метро, а також пошкоджено станцію «Лісова», ТРЦ «Проспект» та спецтранспорт екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини.

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.

Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.

Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену.