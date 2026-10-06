Зеленський поділився даними розвідки про наступний масований удар РФ

Президент наголосив, що українські служби та Повітряні сили готові реагувати на російську атаку

Президент закликав українців реагувати на сигнали ракетної небезпеки та наголосив на важливості підтримки партнерів

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має оновлену інформацію про підготовку Росії до наступного масованого удару по Україні. Глава держави закликав громадян берегти себе та не ігнорувати сигнали ракетної небезпеки, пише «Главком».

«Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару. Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе. Будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку», – сказав Зеленський.

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Президент наголосив, що українські служби та Повітряні сили готові реагувати на російську атаку. Водночас, за його словами, ефективність захисту залежить від наявних в України засобів протиповітряної оборони.

«Українські служби, наші Повітряні Сили готові до реагування, і настільки, наскільки це дозволять наші засоби захисту», – зазначив глава держави.

Зеленський окремо звернув увагу на роль міжнародних партнерів. За його словами, Україні потрібні додаткові засоби захисту від російських атак, які можуть передати держави, що мають відповідні можливості.

«І багато залежить від партнерів – від кожного лідера, від кожної держави у світі, які мають засоби захисту, які нам потрібні, і які можуть їх передати», – сказав президент.

Він наголосив, що для передачі необхідного озброєння Україні важлива політична воля партнерів. Йдеться, зокрема, про Сполучені Штати та європейські держави.

«Дуже важливо, щоб була для цього політична воля, зокрема в Сполучених Штатах Америки, зокрема в Європі, зокрема у інших партнерів», – заявив Зеленський.

Президент також закликав міжнародну спільноту об’єднувати зусилля заради захисту цивільного населення від російських атак.

«Світ більший, ніж російське зло, і захист життя повинен бути спільною справою. Я дякую всім, хто справді допомагає!» – сказав Зеленський.

На тлі заяви президента українців закликають стежити за офіційними повідомленнями та під час оголошення повітряної тривоги прямувати до укриттів. Деталі щодо можливих цілей, часу та масштабів майбутнього удару влада наразі не розголошує.

Раніше Зеленський уже повідомляв про розвідувальні дані щодо підготовки Росією масованих атак. Зокрема, у липні президент заявляв, що українська розвідка та партнери отримали інформацію про підготовлені Росією ракети для нового масованого удару.