Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2026 року
Триває 1679-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

30 атак здійснив ворог на покровському напрямку

За минулу добу на фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 29 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

Учора противник завдав 86 авіаційних ударів, під час яких скинув 253 керованих авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9883 дронів-камікадзе та здійснили 2415 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 32 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження живої сили противника, п’ять пунктів управління та керування БпЛА, одну артилерійську систему та два логістичні об’єкти ворога.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, на Сумщині зазнали населені пункти Товстодубове, Уланове, Яструбщина, Гирине, Сопич, Бачівськ, Нова Січ, Потапівка, Кореньок, Рівне, Безсалівка, Волфине, Павлівка, Кіндратівка, Рогізне, Писарівка, Корчаківка, Олексіївка, Храпівщина, Журавка; а також Михальчина Слобода Чернігівської області. Авіаудару зазнали населені пункти Лужки, Хотінь, Вакалівщина, Мала Рибиця.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2026 року фото 1

Минулої доби зафіксовано чотири штурмові дії противника. Агресор завдав четверо авіаударів, застосувавши дев'ять КАБів, та здійснив 190 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Нова Козача, Довгеньке, Хрипуни, Різникове, Лозова.

На куп'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2026 року фото 3

Ворог один раз намагався покращити своє положення, проводячи атаку в бік Куп’янська.

На лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти 11 разів атакували в районах населених пунктів Рідкодуб, Новоселівка, Дробишеве, Лиман та Діброва.

На слов'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2026 року фото 5

Противник здійснив дві штурмові дії поблизу Ямполя та Кривої Луки.

На краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2026 року фото 6

Противник один раз атакував в районі населеного пункту Юрківка.

На костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2026 року фото 7

Зафіксовано 22 атаки. Загарбники вели штурмові дії у районах Костянтинівки, Новоселівки, Довгої Балки, Вільного та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь.

На покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2026 року фото 8

30 атак здійснив ворог на покровському напрямку. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Світле, Молодецьке та в бік Добропілля, Новогришиного, Сергіївки і Новопавлівки.

На олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2026 року фото 9

Ворог атакував двічі, в районах Олександрограда та Березового.

На гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2026 року фото 10

Окупанти п’ять разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися в районах населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Чарівне та в бік Воздвижівки.

На оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2026 року фото 11

Ворог п’ять разів намагався покращити свої позиції атакуючи в бік населених пунктів Новоандріївка, Юрківка, Павлівка та Степногірськ.

Нагадаємо, триває 1679-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп (праворуч) потискає руку Зеленському під час двосторонньої зустрічі на полях 81-ї Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, 22 вересня 2026 року
Ліцензія на Patriot: які підводні камені чекають Україну
26 вересня, 14:14
Президент США Дональд Трамп
Іран загнав Трампа у пастку
23 вересня, 07:09
За останніми повідомленнями, поранення дістали щонайменше дев'ять людей
Росіяни вдарили по житлових будинках Запоріжжя: є постраждалі
5 вересня, 22:09
Обійшлося без постраждалих
Росіяни вдарили по пасажирському потягу, що прямував із Києва до Сум (фото)
8 вересня, 09:18
Росія дедалі частіше завдає ударів по українських прикордонних пунктах
ISW попередив про нову тактику Росії проти країн НАТО
14 вересня, 08:45
Корецький доручив прибрати зайві затримки під час ідентифікації тіл
Корецький доручив усунути затримки з ідентифікацією тіл репатрійованих
18 вересня, 09:24

Події в Україні

Гуманітарна катастрофа в Олешках. Журналісти встановили причетних окупантів
Гуманітарна катастрофа в Олешках. Журналісти встановили причетних окупантів
Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2026 року
Росія може змінити стратегію на зиму: ISW назвав нову ставку Кремля
Росія може змінити стратегію на зиму: ISW назвав нову ставку Кремля
Втрати ворога станом на 29 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 29 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
59K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»

Новини

В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua