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Захисниця «Азовсталі» Пташка отримала міжнародну нагороду за мужність

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Захисниця «Азовсталі» Пташка отримала міжнародну нагороду за мужність
Нагороду лорда Ешкрофта вручають людям, чия сміливість в умовах бойових дій сприяла захисту свободи
Фото: Скриншот з відео

Катерину Поліщук відзначили за сміливість під час оборони Маріуполя та внесок у боротьбу за свободу України. Нагороду вручили під час Варшавського безпекового форуму.

Українську парамедикиню, захисницю «Азовсталі» та колишню військовополонену Катерину Поліщук із позивним Пташка відзначили Нагородою лорда Ешкрофта за мужність (The Lord Ashcroft Award for Courage). Церемонія відбулася під час Варшавського безпекового форуму, який проходить 12-13 жовтня у Польщі. Про це повідомляє «Главком».

Нагороду вручають людям, чия сміливість в умовах бойових дій сприяла захисту свободи. Відзнаку Катерині Поліщук вручив лорд Ешкрофт після промови генерала Девіда Петреуса.

На сторінці Warsaw Security Forum зазначається, що Поліщук добровільно вирушила на фронт у 2021 році. Її мужність і спів у бункерах «Азовсталі» стали символом незламності українських захисників.

Катерина Поліщук була парамедикинею медичного батальйону «Госпітальєри». Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році вона працювала в госпіталі в Маріуполі. Коли російські війська розбомбили медичний заклад, Катерина разом з іншими медиками опинилася на території заводу «Азовсталь», де українські оборонці тримали оборону міста.

Згодом Поліщук потрапила в російський полон разом з іншими захисниками Маріуполя. Її звільнили 21 вересня 2022 року під час обміну полоненими. Після повернення в Україну Катерина знову долучилася до військової служби та виконувала завдання на Авдіївському напрямку.

У березні 2026 року Пташка також отримала нагороду «Портрети сестринства», яку присуджують за внесок у захист демократії та свободи, підтримку України й розвиток польсько-української співпраці.

Варшавський безпековий форум є щорічною міжнародною конференцією, присвяченою питанням європейської та трансатлантичної безпеки. Цьогорічний захід відбувається 12-13 жовтня у Варшаві та об’єднує політиків, військових, дипломатів і фахівців із безпеки.

Варто нагадати, що парамедикиня Катерина Поліщук відома як захисниця «Азовсталі» з позивним Пташка, вразила мережу своїм перевтіленням та новим образом. Пташка показалася у вечірній червоній сукні та викликала обгорнення в мережі.

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Теги: війна ЗСУ Азовсталь Польща

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