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«Бандери нас з’їдять». Прикордонники викрили ще одного попа Московського патріартаху

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Бандери нас з’їдять». Прикордонники викрили ще одного попа Московського патріартаху
ДПСУ

У телефоні священника виявлено листування проросійського спрямування та компрометуючі матеріали пропаганди РФ

У переддень святого Миколая прикордонники викрили попа Московського патріархату, який сповідує антиукраїнську позицію. Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.

Священника викрили на в’їзді в Київ під час перевірки автобуса, який прямував з Харкова. Він повідомив, що їде у Києво-Печерську лавру. Громадяни України 1976 року народження виявився ієреєм в Харківській єпархії.

У телефоні служителя церкви прикордонники виявили безліч номерів російських операторів, листування проросійського спрямування, компрометуючі матеріали пропаганди країни-агресора.

«Бандери нас з’їдять». Прикордонники викрили ще одного попа Московського патріартаху фото 1
«Бандери нас з’їдять». Прикордонники викрили ще одного попа Московського патріартаху фото 2
«Бандери нас з’їдять». Прикордонники викрили ще одного попа Московського патріартаху фото 3

«У своїй переписці ієрей зневажливо називає українців бандерівцями, вуйками, Росію – матушкою, а себе – ледь не мучеником. Можна лише уявити, що такий священник проповідує своїй пастві», – йдеться в повідомленні.

Ось кілька цитат з його переписки: 

  • «…слыхал, что вы всей семьей выехали в матушку Россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!»;
  •  «…не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи»;
  • «…вуйко з полонини реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся»;
  • «…вскоре бендеры нас всех тут съедят или сдадут куда надо».

«В останньому пасажир не помилився. Автора переписки прикордонники передали представникам компетентних правоохоронних органів для прийняття відносно нього правового рішення», – додали в ДПСУ.

Раніше повідомлялося, що під час обміну 14 грудня Україна видала Росії священника Московської церкви.

Нагадаємо, Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях.

На території єпархій знайдено російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і «методички» Кирила щодо поширення ворожої пропаганди через вірян. Крім цього, виявлено склади з прокремлівською літературою, у тому числі авторства ідеолога рашизму Івана Ільїна. У цих виданнях представники РФ заперечують існування українського народу, його мови і культури, а також ставлять під сумнів українську державність.

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Теги: війна росія окупанти Україна Російська православна церква в Україні

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