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Секс-скандал у Чернівецькій єпархії: священник Московської церкви спробував виправдатися

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Секс-скандал у Чернівецькій єпархії: священник Московської церкви спробував виправдатися
Під час обшуку СБУ заскочила в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі
фото з відкритих джерел

Єпископ озвучив свою версію подій у день, коли до нього прийшла з обшуками СБУ

Єпископ Івано-Франківський і Коломийський Никита, який потрапив у секс-скандал із 17-річним хористом, повідомив про звернення до суду. Представник Московської церкви заявив, що ЗМІ звело на нього наклеп. Як повідомляє Church.ua, священнослужитель подав до суду на видання LB.ua за публікацію даних про його близькість з неповнолітнім. Про подання позову Никита повідомив на прес-конференції 15 грудня у Києво-Печерській Лаврі.

Єпископ озвучив свою версію подій у день, коли до нього прийшла з обшуками СБУ. За його словами, він «почув незрозумілий звук» й вийшов подивитися, що сталося, та у цей момент хтось вибивав скло прикладом.

Далі, продовжив свою фантастичну розповідь Никита, вибіг і юнак, фото якого у спідній білизні розтиражували ЗМІ. «Нас змусили тримати руки над головою, і далі почалося… Я почув, як представники СБУ фотографували на телефон. Коли я запитав, хто дав вам право мене фотографувати, мені сказали, що ніхто не фотографує».

«Минулої суботи мій адвокат звернувся до суду з позовом на «Лівий берег», – повідомив представник церкви.

Нагадаємо, Служба безпеки провела у п’ятницю, 25 листопада, обшуки на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). Правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Разом із офіційним повідомленням СБУ мережу також облетіли знімки секретаря єпархії архімандрита Микити (Сторожука) у спідній білизні. Додавалося і фото роздягненого 17-річного хориста. Блогери та ряд ЗМІ, посилаючись на власні джерела, писали, що під час обшуку правоохоронці заскочили їх в момент фізичної близькості. Також за даними джерел, під час обшуку там заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі. 23 листопада аріхмандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії. 

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Теги: скандал телефон церква документи адвокат священник

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