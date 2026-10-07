Без направлення й запису: де у Києві можна безплатно пройти мамографію у жовтні

Регулярна діагностика дає змогу виявити небезпечні зміни на ранніх стадіях і вчасно розпочати лікування

У столиці триває місячник боротьби з раком молочної залози «Рожевий жовтень». У його межах киянки віком від 45 років можуть безплатно пройти мамографічне обстеження у Центрі материнства і дитинства КНП «Київська міська клінічна лікарня № 5» (Пологовий будинок № 3). Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я КМДА, інформує «Главком».

Аби пройти обстеження, не потрібні електронні направлення чи попередній запис. З собою необхідно мати лише документ, що посвідчує особу. За наявності фахівці також радять узяти результати попередніх мамографій чи висновки інших обстежень молочних залоз.

У КМДА наголошують, що регулярна діагностика дає змогу виявити небезпечні зміни на ранніх стадіях і вчасно розпочати лікування. За статистикою Департаменту, у 2025 році в Києві частка випадків раку молочної залози, виявлених на пізніх (III–IV) стадіях, становила 20,5% (219 випадків), тоді як у 2024 році цей показник складав 20,7% (261 випадок).

Графік та локація прийому:

Дати: 8, 16, 24 та 31 жовтня

Години прийому: з 14:00 до 18:00

Адреса: Київський міський пологовий будинок № 3 (вул. Василя Кучера, 7).

Нагадаємо, у столиці фіксують позитивну динаміку в боротьбі з раком молочної залози: у місті зменшується частка занедбаних випадків і знижується смертність від цього захворювання. За даними онкологічної служби столиці, у 2025 році в Києві вперше виявили 1 066 випадків раку молочної залози, що на 15% менше, ніж у 2024-му (1 259 випадків). Майже три чверті з них (73,6%) медики виявили під час планових профілактичних оглядів.

До слова, у столиці запрацював навігаційний чат-бот «Онлайн-помічник ДОЗ м. Києва» – цифровий сервіс, створений за ініціативи Департаменту охорони здоров’я КМДА. Він допомагає мешканцям і гостям міста швидко знаходити інформацію про комунальні лікарні, чергові заклади та доступні медичні програми.