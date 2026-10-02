МЗС відреагувало на повідомлення про переїзд посольств із Києва

Раніше The Guardian писала, що західні країни розробляють резервні плани перенесення посольств до Львова або на схід Польщі

Міністерство закордонних справ України не отримувало від іноземних дипмісій жодних запитів чи повідомлень про плани переїхати з Києва. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у коментарі ЗМІ, пише «Главком».

Заява речника стала відповіддю на публікацію The Guardian, про яку писав і «Главком». Видання з посиланням на двох високопоставлених західних дипломатів повідомило, що посольства можуть перенести до Львова або східної частини Польщі, якщо Росія почне цілеспрямовано атакувати іноземні представництва. Йдеться про резервні сценарії на такий випадок, а не про ухвалене рішення.

«Я не знаю, звідки деякі іноземні видання взяли цю інформацію», – сказав Тихий. За його словами, станом на вечір п'ятниці, 2 жовтня, до МЗС не надходило жодних запитів, повідомлень чи звернень від іноземного дипкорпусу щодо переїзду.

Речник пояснив, що, коли дипломатична місія ухвалює рішення про переміщення, вона має завчасно повідомити про це українську сторону. Так передбачають усталені дипломатичні процедури.

У заяві йдеться лише про відсутність офіційних звернень до МЗС. Публічно ж західні дипломати, за даними The Guardian, наголошують, що мають намір залишатися в Києві.

Що писала The Guardian

За даними видання, дипломати побоюються, що виїзд місій Москва використає у пропагандистських цілях і створить враження, ніби західні партнери залишають Україну. Водночас двоє співрозмовників газети розповіли про резервні плани на випадок, якщо Росія почне атакувати дипломатичні представництва. «Ситуація, очевидно, швидко погіршується», – сказав один із них.

Тривогу The Guardian пов'язує з посиленням російських ударів по столиці. За тиждень під ударами опинилися офісні будівлі, дата-центри, школа, лікарня та один із головних мостів Києва. Мер Віталій Кличко розповів виданню, що жити за умовами мирного часу вже неможливо. Окремо газета звертає увагу на нові реактивні дрони, які складніше перехоплювати.

Саме 2 жовтня росіяни знову атакували Південний міст у Києві: Кличко повідомив про влучання, на місце прямували екстрені служби.

Нагадаємо, у травні, після російських погроз завдати нових ударів по Києву, європейські дипломати заявляли, що не планують залишати столицю. Представництва Євросоюзу, Франції та Польщі підтвердили, що продовжують працювати в Києві у звичайному режимі.