У столиці спалахнула п'ятиповерхівка через російську атаку

У Солом'янському районі уламки БпЛА впали на території приватного житлового будинку

Уламки дрона впали на п'ятиповерховий житловий будинок

Зранку 29 вересня російська терористична армія знову вдарила по Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Зазначається, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків на п'ятиповерховий житловий будинок сталося загоряння на даху.

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Водночас, за даними влади, у Солом'янському районі уламки БпЛА впали на території приватного житлового будинку.

Нагадаємо, вночі 29 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ. У Соломʼянському районі зафіксовано влучання та пожежа в одному з корпусів навчального закладу.

До слова, вдень 28 вересня російський безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук України в Шевченківському районі Києва. У приміщенні спалахнула пожежа, всередині залишалися люди.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія цілеспрямовано б’є по цивільних і господарських об’єктах, та наголосив, що Україна відповість на такі удари.