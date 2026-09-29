У столиці спалахнула п'ятиповерхівка через російську атаку
Уламки дрона впали на п'ятиповерховий житловий будинок
Зранку 29 вересня російська терористична армія знову вдарила по Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
Зазначається, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків на п'ятиповерховий житловий будинок сталося загоряння на даху.
Водночас, за даними влади, у Солом'янському районі уламки БпЛА впали на території приватного житлового будинку.
Нагадаємо, вночі 29 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ. У Соломʼянському районі зафіксовано влучання та пожежа в одному з корпусів навчального закладу.
До слова, вдень 28 вересня російський безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук України в Шевченківському районі Києва. У приміщенні спалахнула пожежа, всередині залишалися люди.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія цілеспрямовано б’є по цивільних і господарських об’єктах, та наголосив, що Україна відповість на такі удари.
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