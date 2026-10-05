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У Львові жінка народила сина після двох онкозахворювань: історія лікарського дива

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Батьки Марія та Олег 12 років мріяли про дитину
фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

Жінка, яка поборола рак втратила частини органів та завагітніла, вразила медиків

33-річна жінка стала матірʼю після тривалої боротьби з раком. Попри втрачену надію та медикаментозний клімакс, пацієнтка завагітніла та народила здорового сина. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Першого медичного обʼєднання Львова.

Львівські лікарі називають пологи 33-річної Марії «найбільшим дивом». Жінка захворіла на початку 2021 року, в неї виявили рак товстої кишки. «Я захворіла на ковід, який дав поштовх моєму «тихому» раку. Живіт роздуло так, що важко було навіть повернутися з боку на бік. Мене ургентно госпіталізували в Лікарню Святого Пантелеймона, провели операцію та діагностували рак товстої кишки», – розповіда пацієнтка.

Після лікування, яке тривало пів року, жінці діагностували рак шлунка. Зʼясувалося, це онкозахворювання не було повʼязано з попереднім. Тож Марія почала нове лікування, їй також провели операцію та видалили пухлину разом із частиною шлунка, тонкої та товстої кишки, частиною підшлункової залози та жовчним міхуром.

Жінка народила сина після двох онкозахворювань
Жінка народила сина після двох онкозахворювань
фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

Після операції на жінку чекало курси хіміотерапії, сеанси імунотерапії, дієта та інші виснажливі процедури. Через складне лікування у Марії настав медикаментозний клімакс. За словами медиків, репродуктивна система була виснажена.

Марія та Олег 12 років мріяли про дитину
Марія та Олег 12 років мріяли про дитину
фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

З часом показники покращилися, а цикл відновився, однак вірогідність завагітніти була низькою. Також під питанням був варіант штучного запліднення. Проте Марія зі своїм чоловіком Олегом не полишали надії стати батьками, про це вони мріяли 12 років. «Ми вже майже не сподівалися, адже знали про мій дуже низький АМГ. Але в січні був лише один день затримки – і в мене спрацювало якесь неймовірне внутрішнє чуття. Тест показав неочікувані дві смужки. Першими ж, кому ми надіслали знімок ембріончика після першого УЗД, були наші онкологи», – поділилася мати.

У Львові жінка народила сина після двох онкозахворювань: історія лікарського дива фото 1
фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

Ця вагітність вразила не лише батьків, але й лікарів, та під наглядом лікарів вона пройшла успішно. «Вагітність Марії потребувала особливо ретельного спостереження, адже після складних операцій та видалення частини органів травлення її організм мав значно більше навантаження», – йдеться у повідомленні.

Врешті Марія народила сина природнім шляхом, хлопчика назвали Яремою. 

Нагадаємо, надзвичайно рідкісна та особлива подія сталася у Київському обласному перинатальному центрі,  протягом однієї доби в закладі народилося дев’ятеро дітей, серед яких – трійня та двійня. Усі п’ятеро малюків з'явилися на світ під час природних пологів.

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Теги: діти рак пологи онкологія вагітність хвороба

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У Львові жінка народила сина після двох онкозахворювань: історія лікарського дива
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