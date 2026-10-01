У мережі з'явилося відео прицільного удару російського дрона по школі у Києві

Російський дрон рухався на надмалій висоті та влучає просто в центральну частину фасаду школи

У мережі оприлюднили кадри влучання ворожого безпілотника у будівлю загальноосвітньої школи в Солом’янському районі столиці. На відео зафіксовано момент прицільного удару окупантів по цивільному навчальному закладу 1 жовтня 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

На опублікованому відео видно, як російський дрон рухається на надмалій висоті та влучає просто в центральну частину фасаду школи, розташованої у приватному секторі столиці. Одразу після гучного вибуху на рівні третього поверху спалахує полум'я та піднімається густий стовп чорного диму.

За даними Нацполіції, у момент влучання понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу перебували в укритті. Постраждалих немає. На місці продовжують працювати рятувальники та екстрені служби. Про влучання російського дрона у навчальний заклад у столиці вранці повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, у ніч проти 1 жовтня російські терористи атакували столицю. Унаслідок цього постраждав чоловік. За даними рятувальників, у Солом’янському районі внаслідок ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем біли охоплені припарковані автівки.