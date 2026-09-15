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АЗС Київщини отримають доступ до системи, якою користуються Сили оборони

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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АЗС Київщини отримають доступ до системи, якою користуються Сили оборони
Заправка у місті Боярка Київської області
фото: WOG

Працівники заправок зможуть у реальному часі отримувати інформацію про рух ворожих повітряних цілей

Автозаправні комплекси Київської області отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яку використовують Сили оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посилання на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Київщини. Його реалізація відбуватиметься за координації Київської обласної військової адміністрації.

Доступ до системи дозволить відповідальним працівникам АЗС у режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози.

Це означає, що працівникам АЗС не доведеться орієнтуватися лише на загальне оголошення повітряної тривоги. Вони матимуть більше інформації про конкретну загрозу та зможуть завчасно реагувати, щоб убезпечити працівників і людей, які перебувають на території заправок.

Ткаченко зазначив, що останні російські атаки свідчать про загрозу для АЗС та інших об'єктів паливної інфраструктури. «Наше завдання – дати суб'єктам господарювання максимум доступних інструментів, щоб вони могли бачити небезпеку раніше та вчасно на неї реагувати», – наголосив він.

Посадовець також закликав водіїв відповідально ставитися до сигналів про небезпеку та дотримуватися вказівок працівників АЗС щодо роботи під час повітряних тривог.

Нагадаємо, раніше влада Київщини анонсувала нові правила роботи автозаправних станцій під час повітряних тривог. Для кожної АЗС мають запровадити чіткий алгоритм дій персоналу, а також перевірити системи оповіщення та доступ до укриттів для працівників і водіїв.

Окремо влада планує впорядкувати рух і паркування на територіях заправок, щоб не допускати скупчення автомобілів поблизу паливних резервуарів. Також має бути забезпечений безперешкодний проїзд рятувального, медичного та військового транспорту.

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Теги: Київ війна Київщина АЗС

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