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У Києві знизилася смертність від раку молочної залози: офіційні дані

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві знизилася смертність від раку молочної залози: офіційні дані
Департамент охорони здоров'я міста Києва закликає мешканок столиці не відкладати профілактичні обстеження
фото: Департамент охорони здоров'я міста Києва

Частка випадків, діагностованих на III–IV стадіях, знизилася до 20,5%

У столиці фіксують позитивну динаміку в боротьбі з раком молочної залози: у місті зменшується частка занедбаних випадків і знижується смертність від цього захворювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Департаменту охорони здоров’я КМДА до місячника боротьби з онкологією «Рожевий жовтень».

За даними онкологічної служби столиці, у 2025 році в Києві вперше виявили 1 066 випадків раку молочної залози, що на 15% менше, ніж у 2024-му (1 259 випадків). Майже три чверті з них (73,6%) медики виявили під час планових профілактичних оглядів.

Ключові показники столичної онкослужби:

  • Зниження занедбаних станій: Частка випадків, діагностованих на III–IV стадіях, знизилася до 20,5% (219 випадків проти 261 роком раніше).
  • Спад смертності: За минулий рік у столиці зареєстрували 222 смерті від цієї патології (роком раніше – 245).
  • Показник смертності впав з 15,1 до 13,6 на 100 тисяч жіночого населення.
  • Тривалість життя: У місті зросла кількість пацієнток, які перебувають під наглядом понад 5 років – наразі це 15 452 жінки (71,9% від усіх, хто стоїть на обліку).
  • Охоплення лікуванням: Спеціальне лікування отримали 88,6% уперше виявлених хворих.

«Для міста принципово, щоб мешканки столиці мали доступ до необхідних обстежень і могли отримати медичну допомогу без зволікань. Наше завдання – створювати умови, за яких турбота про власне здоров’я стає доступною і своєчасною», – підкреслили в КМДА та закликали жінок не відкладати профілактичні візити до маммолога чи гінеколога.

Нагадаємо, у столиці запрацював навігаційний чат-бот «Онлайн-помічник ДОЗ м. Києва» – цифровий сервіс, створений за ініціативи Департаменту охорони здоров’я КМДА. Він допомагає мешканцям і гостям міста швидко знаходити інформацію про комунальні лікарні, чергові заклади та доступні медичні програми.

Теги: Київ рак діагноз населення

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