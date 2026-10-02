Рух між берегами Києва: як курсує кільцева електричка у Києві 2 жовтня

Залізничне сполучення залишається надійним способом дістатися з одного берега Дніпра на інший

Актуальний розклад руху поїздів доступний на офіційному сайті Kyiv City Express

Кільцева електричка Kyiv City Express курсує між правим та лівим берегами столиці за повним розкладом, попри серію повітряних тривог у Києві та області. Від початку доби в столиці оголошували повітряну тривогу вже чотири рази. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційне повідомлення Kyiv City Express.

Залізничне сполучення залишається надійним способом дістатися з одного берега Дніпра на інший в умовах обмежень руху автотранспорту мостами столиці.

Актуальний розклад руху поїздів доступний на офіційному сайті Kyiv City Express.

Нагадаємо, 1 жовтня Кличко повідомляв про два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного моста. Тоді рух метро й наземного громадського транспорту мостом зупинили, а фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст» розпочали обстеження конструкцій.

Згодом ввечері 1 жовтня влучання знову припало на дорожнє полотно Південного мосту в Києві.

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Уранці 2 жовтня через обмеження руху Південним мостом, мостом Патона та мостом Метро після нічної ворожої атаки у столиці стрімко зросли ціни на таксі. Вартість поїздки з лівого берега на правий у годину пік сягає 700–1100 грн.