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Рух між берегами Києва: як курсує кільцева електричка у Києві 2 жовтня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух між берегами Києва: як курсує кільцева електричка у Києві 2 жовтня
Залізничне сполучення залишається надійним способом дістатися з одного берега Дніпра на інший
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Актуальний розклад руху поїздів доступний на офіційному сайті Kyiv City Express

Кільцева електричка Kyiv City Express курсує між правим та лівим берегами столиці за повним розкладом, попри серію повітряних тривог у Києві та області. Від початку доби в столиці оголошували повітряну тривогу вже чотири рази. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційне повідомлення Kyiv City Express. 

Залізничне сполучення залишається надійним способом дістатися з одного берега Дніпра на інший в умовах обмежень руху автотранспорту мостами столиці.

Актуальний розклад руху поїздів доступний на офіційному сайті Kyiv City Express.

Нагадаємо, 1 жовтня Кличко повідомляв про два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного моста. Тоді рух метро й наземного громадського транспорту мостом зупинили, а фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст» розпочали обстеження конструкцій.

Згодом ввечері 1 жовтня влучання знову припало на дорожнє полотно Південного мосту в Києві.

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Уранці 2 жовтня через обмеження руху Південним мостом, мостом Патона та мостом Метро після нічної ворожої атаки у столиці стрімко зросли ціни на таксі. Вартість поїздки з лівого берега на правий у годину пік сягає 700–1100 грн. 

Теги: Київ Укрзалізниця громадський транспорт

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