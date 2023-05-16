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Безкоштовні КТ і МРТ. Глава столичної медицини повідомила гарні новини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Безкоштовні КТ і МРТ. Глава столичної медицини повідомила гарні новини
керівниця Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург
фото: Главком

Київ розширив мережу закладів, де працюють бюджетні кабінети комп’ютерної томографії

Влада Києва працює над тим, аби забезпечити лікарні міста та консультативно-діагностичні центри сучасним обладнанням. Декілька клінік у столиці нещодавно отримали нове обладнанання для проведення бюджетної комп’ютерної томографії (КТ). Таку інформацію в інтерв'ю «Главкому» повідомила керівниця Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

«Ми останніми роками безпрецедентно забезпечили за кошти міста лікарні та консультативно-діагностичні центри обладнанням. Зокрема розширили мережу закладів, де працюють бюджетні КТ. Так, нове обладнання запрацювало у лікарнях №18, №5, №17, в Онкоцентрі. Невдовзі КТ запрацює в Київській міській дитячій клінічній лікарні №1. Розширилися можливості надання медичної допомоги хворим з серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями», – зазначила вона.

Валентина Гінзбург підкреслила: у комунальних медзакладах працюють 10 МРТ та 19 КТ. Гінзбург констатує, що є непоодинокі випадки, коли пацієнту пропонують: сьогодні – за гроші, або безкоштовно – але за два тижні. «Я завжди звертаюся до киян: якщо опинилися в такій ситуації, маючи на руках направлення на обстеження – зверніться до керівника закладу. До того ж завжди можна зробити обстеження у будь-якому іншому закладі», – переконує керівник столичної медицини.

Гінзбург також зауважила, що проблем перенавантаження лікарень у Києві немає. За її інформацією, кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб станом на квітень складає 380,2 тис. осіб. Всі вони в столиці мають можливості реалізувати своє право на безвідмовну та безоплатну медичну допомогу і отримання необхідних ліків, зокрема тих, що є в Національному переліку та закуповуються безпосередньо медичними закладами.

Також Гінзбург повідомила, що комунальні медичні заклади сьогодні не відчувають браку персоналу, хоча у перші тижні війни на робочих місцях були відсутні до 50% лікарів та медсестер. За словами Гінзбург, станом на кінець зими більшість працівників закладів охорони здоров’я столиці повернулися до роботи, були відсутні на робочих місцях лише 9%. Це 3134 працівників: з них 1079 лікарів, 1247 молодших спеціалістів. 

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Теги: гроші Валентина Гінзбург лікарня Київ

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