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Чи бракує Києву лікарів під час війни? Глава столичної медицини оцінила ситуацію з кадрами

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чи бракує Києву лікарів під час війни? Глава столичної медицини оцінила ситуацію з кадрами
Столичні лікарні не зазнали суттєвих системних проблем на початку повномасштабного вторгнення
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

50% медиків залишили Київ на початку війни

Комунальні медичні заклади сьогодні не відчувають браку персоналу, хоча у перші тижні війни на робочих місцях були відсутні до 50% лікарів та медсестер. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла керівниця Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

За словами Гінзбург, станом на кінець зими більшість працівників закладів охорони здоров’я столиці повернулися до роботи, були відсутні на робочих місцях лише 9%. Це 3134 працівників: з них 1079 лікарів, 1247 молодших спеціалістів. 

Гінзбург також зауважила, що навіть навесні 2022 року, коли ворог підійшов у притул до столиці, усі медичні заклади міста, за винятком Київської міської дитячої клінічної лікарні №1, поруч з якою велися активні бойові дії, функціонували у повному обсязі. Медики в прямому сенсі мешкали на роботі та забезпечили надання ургентної медичної допомоги не тільки хворим киянам, а й постраждалим від вибухів, а також військовим і цивільним з області.

«Безвідмовно також надавалася специфічна терапія. Наприклад Київський міський центр нефрології та діалізу не лише не призупиняв процедури гемодіалізу своїм пацієнтам, а й взяв на себе хворих, які лікувалися у приватних клініках, інститутах, що на час активних бойових дій закрилися. А ще – прийняв вимушених переселенців із Ніжина, Чернігова, Краматорська, Севєродонецька… Завдання ставилося категорично – забезпечити допомогу усім», – розповіла Гінзбург.

Подужати такий виклик київським медикам допомогла робота, яка велася протягом останніх кількох років. Йдеться про облаштування та обладнання лікарень.

«За останні п’ять років ми відремонтували та забезпечили сучасним устаткуванням чимало операційних, реанімацій, приймально-діагностичних відділень. Зокрема, за 2022 рік підтримка закладів охорони здоров’я з місцевого бюджету склала 4,5 млрд грн. Ці кошти фактично додалися до фінансування, що отримуються від Національної служби здоров’я (НСЗУ). Тобто дякуючи такій позиції місцевої влади і підтримці важливих рішень депутатами Київради ми виявилися підготовленими», – зазначила посадовиця.

Валентина Гінзбург
Валентина Гінзбург

Столичні лікарні не зазнали суттєвих системних проблем. Якщо у лютому-березні відсутність медиків у столиці у порівнянні з довоєнним часом становила 50%, то вже на 1 серпня лише 19%. Не було критичного дефіциту й якихось конкретних фахівців.

Зазначимо, що станом на 1 квітня 2022 року кількість відсутніх на робочих місцях працівників закладів охорони здоров’я столиці, що належать до комунальної власності, досягла 50% від загальної кількості працівників (19332: з них 4826 лікарів, 7175 молодших спеціалістів з медичною освітою). На 1 серпня 2022 року відсоток відсутніх працівників зменшився до 19% (7297 працівників: з них 2312 лікарів, 2563 молодших спеціалістів).На 1 лютого 2023 року відсутність становить близько 9% (3134 працівника: з них 1079 лікарів, 1247 молодших спеціалістів).

Нагадаємо, що в Дніпрі медики провели унікальну операцію пораненому військовому. Військовий отримав осколкове черепно-мозкове поранення в зоні бойових дій, а нейрохірурги дніпропетровської клінічної лікарні зуміли філігранно провести складну операцію за допомогою нейрохірургічного мікроскопа.

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Теги: Валентина Гінзбург лікар війна Київ

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