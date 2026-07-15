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Від сьогодні проїзд у Києві подорожчав до 30 грн: як заощадити, хто має пільги та що буде зі старими квитками

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Від сьогодні проїзд у Києві подорожчав до 30 грн: як заощадити, хто має пільги та що буде зі старими квитками
Необхідність перегляду тарифів пов'язана зі зростанням витрат на утримання транспортної системи, подорожчанням електроенергії, пального, запчастин та заробітних плат
фото: glavcom.ua

Для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, передбачена система знижок на проїзні квитки

Із середи, 15 липня, у Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість разової поїздки в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері зросла з 8 до 30 грн.

«Главком» зібрав основну інформацію про нові тарифи, знижки, проїзні, пільги та правила використання раніше придбаних поїздок.

Скільки тепер коштує проїзд

Разова поїздка у комунальному транспорті Києва коштує 30 грн. Водночас пасажири, які користуються транспортною карткою, можуть заощадити, купуючи поїздки пакетами.

Вартість поїздок при поповненні транспортної картки:

  • 1–9 поїздок – 30 грн за одну поїздку;
  • 10–19 поїздок – 28,9 грн;
  • 20–29 поїздок – 26,8 грн;
  • 30–39 поїздок – 26,6 грн;
  • 40–49 поїздок – 25,5 грн;
  • 50 поїздок – 25 грн за одну поїздку.

Максимальна економія при купівлі пакета на 50 поїздок становить 250 грн.

Від сьогодні проїзд у Києві подорожчав до 30 грн: як заощадити, хто має пільги та що буде зі старими квитками фото 1

Що буде зі старими квитками

Поїздки, придбані за старим тарифом (8 грн), можна використовувати до 14 вересня 2026 року включно. Після 15 вересня невикористані поїздки автоматично переведуть у грошовий еквівалент і зарахують на «Гаманець» транспортної картки.

Наприклад, якщо на картці залишиться 10 поїздок, придбаних по 6,5 грн, на гаманець буде зараховано 65 грн, які можна використати для купівлі нових поїздок. Для цього необхідно оновити застосунок «Київ Цифровий» до останньої версії.

Нові проїзні

Місто також оновило вартість місячних проїзних.

Доступні такі варіанти:

  • 48 поїздок – 1088 грн;
  • 62 поїздки – 1463 грн;
  • 92 поїздки – 2156 грн;
  • 124 поїздки – 2444 грн;
  • безлімітний місячний проїзний – 3656 грн.

Також запроваджуються туристичні безлімітні квитки:

  • 24 години – 375 грн;
  • 48 годин – 563 грн;
  • 72 години – 750 грн.

Коли запрацює пересадковий квиток

Із 1 серпня у Києві почне діяти пересадковий квиток. За 60 грн пасажири зможуть протягом 90 хвилин необмежену кількість разів пересідати між метро та наземним комунальним транспортом.

Хто має право на пільги

У КМДА наголошують, що підвищення тарифів не скасовує пільгового проїзду.

Безкоштовно або на пільгових умовах і надалі користуватимуться транспортом:

  • пенсіонери (за «Карткою киянина»);
  • ветерани війни та учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю;
  • постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • члени багатодітних сімей;
  • інші категорії, визначені законодавством.
  • Для студентів та школярів
  • студенти оплачують 50% вартості місячного проїзного;
  • учні під час навчального року їздять безкоштовно;
  • під час літніх канікул школярі сплачують лише 25% вартості проїзду.

Штраф за безквитковий проїзд також зріс

Оскільки штраф становить 20-кратну вартість разової поїздки, із 15 липня він збільшився до 600 грн.

Чому подорожчав проїзд

У КМДА пояснили, що необхідність перегляду тарифів пов'язана зі зростанням витрат на утримання транспортної системи, подорожчанням електроенергії, пального, запчастин та заробітних плат.

За оцінками міської влади, економічно обґрунтований тариф нині становить близько 64,6 грн для метро та 44,1 грн для наземного транспорту, однак місто продовжує компенсувати значну частину витрат із бюджету.

Що змінилося для маршруток

Окремо подорожчав проїзд і в приватних маршрутках. Більшість перевізників підвищили тариф до 25 грн. Причинами називають дефіцит водіїв, зростання вартості запчастин, пального та інших витрат на перевезення.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація ухвалила рішення підвищити з 15 липня 2026 року вартість проїзду в комунальному транспорті столиці до 30 грн. У міській владі пояснили перегляд тарифів необхідністю наблизити їх до економічно обґрунтованого рівня через зростання витрат на електроенергію, паливо та оплату праці. Попереднє підвищення вартості проїзду в Києві відбулося у 2018 році.

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Теги: Київ тарифи громадський транспорт метро ціни транспорт Київпастранс пільги

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