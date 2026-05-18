Київ за крок до 30 грн за поїздку: скільки коштує транспорт в інших містах

У Львові від 16 травня подорожчав проїзд у тролейбусах, трамваях та автобусах

Головними чинниками, які змушують муніципалітети переглядати вартість проїзду, є дефіцит та здорожчання електроенергії, а також різке зростання цін на пальне

Столична влада анонсувала масштабне оновлення тарифів на проїзд у комунальному транспорті: разова поїздка у Києві може зрости до 30 грн. «Главком» вирішив перевірити, а скільки наразі платять жителі інших великих міст України та чи дійсно столиця стане найдорожчою за вартістю пасажироперевезень.

Як показує аналіз актуальних тарифів станом на травень 2026 року, підходи місцевої влади в обласних центрах кардинально відрізняються – від повністю безкоштовних моделей до суворих безготівкових систем.

Тарифна політика в регіонах: досвід мегаполісів

Поки Київ лише готує проєкт розпорядження до регуляторних процедур, в інших великих містах ситуація виглядає так:

Харків

Місто зберігає унікальну модель фінансування. Весь муніципальний комунальний транспорт (метро, трамваї, тролейбуси та комунальні автобуси) залишається абсолютно безкоштовним для пасажирів з травня 2022 року. Водночас приватні перевізники (маршрутки) на тлі дефіциту пального підняли тарифи до 30 грн.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, безкоштовний транспорт обходиться Харкову приблизно у 2 млрд грн на рік. Це близько 10% річного бюджету міста.

Львів

У місті нещодавно оновили тарифи та активно стимулюють безготівковий розрахунок через систему «ЛеоКарт». За наявності електронного квитка поїздка коштує 23 грн (для студентів – 11,5 грн), тоді як розрахунок готівкою у водія обійдеться у максимальні 30 грн.

Також встановлено вартість перевезення багажу. При безготівковому розрахунку вона складе 23 грн, а при оплаті готівкою – 30 грн.

Для школярів та студентів передбачені знижки. Студентський абонемент на всі види транспорту коштуватиме 575 грн. А загальний абонемент на всі види транспорту змусить дістати з гаманця 1150 грн.

У міськраді зазначили, що під час попереднього перегляду цін, у травні минулого року, дизельне пальне коштувало близько 48 грн за літр, сьогодні ж вартість зросла вже до понад 90 грн.

Одеса

Вартість проїзду у трамваях і тролейбусах не змінювалася з 1 грудня 2024 року. Проте електротранспорт не працює з 13 грудня після російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Через пошкодження мережі частина міста залишилася без живлення, тому трамваї та тролейбуси тимчасово не виходять на маршрути. Натомість містом курсують соціальні автобуси, які дублюють основні маршрути електротранспорту, проїзд у них безкоштовний.

У разі відновлення роботи електротранспорту вартість поїздки у трамваях і тролейбусах становитиме 15 грн. Проїзд у маршрутках залишається на рівні 20 грн у межах міста та 40 грн – до 6-го кілометра Овідіопольської дороги.

Поїздка до міста Південне дорожча – за маршрутами №67 і №68 потрібно сплатити 70 грн.

Для пасажирів, які користуються транспортом щодня, передбачені такі проїзні квитки:

учнівський – 120 грн за один вид транспорту або 160 грн за два;

студентський – 240 грн за один вид або 340 грн за два;

загальний – 420 грн за один вид або 567 грн за два;

службовий – 630 грн за один вид або 756 грн за два.

Дніпро

Утримує найнижчу планку вартості комунального електранспорту серед великих міст. Квиток у метро, трамваї чи тролейбусі коштує 10 грн. У приватних автобусах тариф становить переважно 15 грн.

Також є можливість придбати комбіновані місячні проїзні квитки.

Вартість комбінованих проїзних квитків (трамвай-тролейбус-метро) складає:

громадянський: 900 грн.

студентський: 450 грн.

Вартість комбінованих проїзних квитків (трамвай-метро/тролейбус-метро) складає:

громадянський: 600 грн.

студентський: 300 грн.

Чому ціни повзуть угору?

Головними чинниками, які змушують муніципалітети переглядати вартість проїзду або закладати великі дотації, є дефіцит та здорожчання електроенергії для електротранспорту, а також різке зростання цін на пальне. Наприклад, у Львівській міськраді констатують, що під час попереднього розрахунку тарифів дизельне пальне коштувало близько 48 грн за літр, а наразі — вже понад 90 грн. Також на вартість впливає необхідність підвищення заробітних плат працівникам комунальних депо та дефіцит комплектуючих.

Втім, саме столиця першою зважилася закласти базову вартість разового квитка на рівні 30 грн, що фіксує найбільший фінансовий розрив у вартості муніципальних послуг між регіонами України.

Нагадаємо, 7 квітня міський голова Віталій Кличко повідомив, що доручив переглянути тариф на проїзд в громадському транспорту. Профільні департаменти мають підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування. Мер нагадав, що вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. Її не переглядали з 2018 року.

«Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого», – сказав Кличко.

14 квітня директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Підгайний повідомив, що собівартість проїзду у громадському транспорті столиці становить 44 гривні, а в метро – ще більше. Протягом двох-трьох місяців мають визначити, на скільки підвищити тариф на проїзд.

Перший мер столиці Леонід Косаківський відреагував на доручення Віталія Кличка підготувати розрахунки щодо нових тарифів у громадському транспорті. Він розібрав поняття «економічно обґрунтованого тарифу» та пояснив, чому київська влада обирає хибний шлях.