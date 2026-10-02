Удар по багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва: фото зруйнованої квартири
На місці удару продовжують працювати слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та рятувальники ДСНС
Унаслідок влучання російського ударного дрона у житлову багатоповерхівку в Дарницькому районі Києва загинула 24-річна дівчина, ще двоє людей дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Унаслідок ранкової ворожої атаки спалахнула пожежа на 24-му та 25-му поверхах житлового будинку. Під час огляду однієї з пошкоджених квартир правоохоронці виявили тіло загиблої 24-річної жінки.
Ще двоє мешканців будинку зазнали травм різного ступеня тяжкості:
- 49-річна жінка госпіталізована з отруєнням продуктами горіння;
- 33-річний чоловік дістав серйозні опіки та перебуває у важкому стані під наглядом лікарів.
На місці події продовжують працювати слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, рятувальники ДСНС та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.
Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва через російську атаку пошкоджено 25-поверховий житловий будинок.
До слова, 1 жовтня Кличко повідомляв про два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного моста. Тоді рух метро й наземного громадського транспорту мостом зупинили, а фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст» розпочали обстеження конструкцій.
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