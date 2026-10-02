Удар по багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва: фото зруйнованої квартири

Унаслідок ранкової ворожої атаки спалахнула пожежа на 24-му та 25-му поверхах житлового будинку

На місці удару продовжують працювати слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та рятувальники ДСНС

Унаслідок влучання російського ударного дрона у житлову багатоповерхівку в Дарницькому районі Києва загинула 24-річна дівчина, ще двоє людей дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Удар прийшовся у верхні поверхи будинку фото: Національна поліція України

Унаслідок ранкової ворожої атаки спалахнула пожежа на 24-му та 25-му поверхах житлового будинку. Під час огляду однієї з пошкоджених квартир правоохоронці виявили тіло загиблої 24-річної жінки.

Поліція збирає уламки дрона, який влучив у будинок фото: Національна поліція України

Ще двоє мешканців будинку зазнали травм різного ступеня тяжкості:

49-річна жінка госпіталізована з отруєнням продуктами горіння;

33-річний чоловік дістав серйозні опіки та перебуває у важкому стані під наглядом лікарів.

Прибудинкова територія усіяна уламками фото: Національна поліція України

Квартира, в яку влучив дрон, випалена вщент фото: Національна поліція України

На місці події продовжують працювати слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, рятувальники ДСНС та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва через російську атаку пошкоджено 25-поверховий житловий будинок.

До слова, 1 жовтня Кличко повідомляв про два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного моста. Тоді рух метро й наземного громадського транспорту мостом зупинили, а фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст» розпочали обстеження конструкцій.