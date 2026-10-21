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У Києві лунають вибухи, працює ППО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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У Києві лунають вибухи, працює ППО
Мешканців закликали перебувати в укриттях
фото: Олексій Самсонов

Повітряну тривогу в місті було оголошено о 05:18

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. На правому березі столиці працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком».

Повітряну тривогу в місті було оголошено о 05:18. Це вже друга повітряна загроза для мешканців столиці від початку доби. 

Про загрозу ворожих дронів повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Міська влада та правоохоронці закликають киян та гостей міста залишатися в укриттях до оголошення про відбій тривоги й суворо дотримуватися правил інформаційної тиші – не фіксувати та не поширювати в мережі відео роботи систем ППО. 

Нагадаємо, що у Кременчуці Полтавської області російський безпілотник влучив у будівлю навчального закладу. За повідомленнями місцевих, під удар потрапив п’ятий корпус Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Після атаки виникла пожежа, попередньо, одна людина отримала травми. 

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

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Теги: тривога вибух Київ системи ППО

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