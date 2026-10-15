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Символ незламності: житель Києва вивісив прапор на балконі понівеченого балістикою будинку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Символ незламності: житель Києва вивісив прапор на балконі понівеченого балістикою будинку
Прапор України на балконі зруйнованої окупантами квартири у Києві
фото: Єфрем Лукацький/Facebook

У ніч проти 14 жовтня російська терористична армія масовано атакувала Київ ракетами та дронами

Після чергового масованого балістичного удару російських військ по Києву, який спричинив руйнування та пожежі у житлових будинках, один із мешканців пошкодженої багатоповерхівки вивісив на своєму балконі український прапор. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис журналістки та публіцистки Зої Казанжи.

Як повідомлялося, у ніч проти 14 жовтня російська терористична армія завдала масивного удару по столиці. Унаслідок цього загинули люди. Найбільше постраждалих у багатоквартирному житловому будинку в Деснянському районі, у який вчора ввечері поцілили військові РФ. Тут загинули троє жінок віком 35, 58 та 84 років. Ще 25 людей, серед яких малолітня дитина, отримали поранення.

Втім, попри масштаби руйнувань, один із жителів будинку закріпив на балконі власній квартирі синьо-жовтий стяг.

«І посеред всього цього, на балконі власної квартири, один із мешканців будинку закріпив український прапор. Замість всіх слів – прапор нашої країни», – зазначила Зоя Казанжи, наголосивши на незламності киян під час чергового воєнного злочину РФ.

Нагадаємо, зранку 15 жовтня, під час чергової повітряної атаки РФ уламки ворожого БпЛА впали у Печерському районі. Пошкоджено фасад та вікна житлового будинку, у дворі загорівся автомобіль. Попередньо відомо про п'ятьох постраждалих, двох з них медики госпіталізували. 

Теги: Київ обстріл прапор України

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