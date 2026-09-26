Колишній гравець «Тоттенгема» Бассон проїхав у метро за недійсним проїзним

Камерунець всіляко відмовлявся визнавати факт цілеспрямованого проїзду «зайцем»

Колишнього захисника «Тоттенгема» та «Ньюкасла» Себастьєна Бассона звинувачують у тому, що він намагався уникнути оплати проїзду в лондонському метро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Махінації з проїздом

40-річний Бассона нібито зупинив співробітник Transport for London після того, як футболіст скористався недійсною проїзною карткою та пройшов через турнікет слідом за іншим пасажиром. За словами працівника TfL Адебуколи Аніфовосе, Бассона помітили, коли він зробив вигляд, що прикладає картку Oyster, яка перебувала у білому футлярі, після чого пройшов через широкий турнікет слідом за іншим чоловіком.

Коли футболіста попросили показати картку, він пред'явив службовий проїзний TfL Staff Nominee Pass, однак без необхідної фотокартки. Перевірка системи показала, що документ належав іншій людині та востаннє використовувався ще в жовтні 2025 року.

Сам Бассона заперечує, що свідомо намагався не платити за проїзд. Він заявив, що отримав картку від іншої людини й не знав, що вона недійсна. «Я не знав про судове переслідування і не отримував листа. Я користувався карткою, яку мені дали, мене зупинили, і я не знав, що вона недійсна. Я щодня користуюся метро. Я законослухняний громадянин», – сказав колишній футболіст.

За даними TfL, Бассона не зміг пред'явити дійсний квиток для перебування в зоні обов'язкового контролю. Згідно зі свідченнями працівника транспортної служби, несплачена сума становила £7. Бассона також мав відповісти на висунуті звинувачення до 15 вересня, однак, як повідомляється, цього не зробив.

Кар'єра в АПЛ

Камерунець виступав у Прем'єр-лізі за «Ньюкасл», «Тоттенгем» і «Норвіч». За лондонський клуб він провів 71 матч, забивши, зокрема, у дебютній грі проти «Ліверпуля». Також Бассона грав за «Вулвергемптон», «Вотфорд» і «Пітерборо», а завершив кар'єру у грецькому «Волосі» у 2018 році. За збірну Камеруну захисник провів 19 матчів.

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