«Тепер тещу відкопуємо»: харків’янин розповів про порятунок рідних після удару РФ

Чоловік устиг допомогти дружині та дитині вибратися після вибуху, а згодом почав кликати тещу, яка опинилася під уламками зруйнованого будинку

У Харкові триває пошуково-рятувальна операція після російського удару по житловому будинку. Під завалами опинилася жінка, яку рідні намагаються знайти. Її зять Дмитро розповів, як під час атаки врятувалися його дружина та дитина. Про це чоловік повідомив в коментарі журналістам на місці удару окупантів, пише «Главком».

За словами чоловіка, у момент удару дружина купала дитину у ванній кімнаті. Коли в оселі зникло світло, Дмитро пішов принести їм освітлення. Саме тоді пролунав вибух.

Дружину та дитину вдалося врятувати. Чоловік розповів, що вони пережили сильний стрес, однак їхньому життю наразі нічого не загрожує. «Вивів, усе добре. Гострий стрес, а так усе добре. Тепер тещу відкопуємо», – сказав Дмитро.

🗣 «Дмитрівна, ви живі? Ми зараз дістанемо вас!», — так Дмитро гукав тещу, яка опинилася під завалами зруйнованого російським ударом будинку у Харкові. Чоловік розповів, що у момент атаки його дружина купала дитину. Коли вимкнули світло, він поніс їм освітлення у ванну - і саме тоді пролунав вибух. Жінку та дитину врятували. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 13, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Після вибуху чоловік почав кликати тещу, яка опинилася під завалами будинку. «Дмитрівна, ви живі? Ми зараз дістанемо вас!» – гукав він.

Рідні сподіваються знайти жінку живою. Рятувальники продовжують розбирати уламки зруйнованої будівлі та шукати людей, які могли опинитися під завалами.

Унаслідок російської атаки на Харків було зруйновано житловий будинок. Пошуково-рятувальні роботи тривали протягом ночі. За повідомленням президента України Володимира Зеленського, внаслідок удару загинули четверо людей, ще 41 людина дістала поранення.