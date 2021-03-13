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    Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 13276 нових хворих на Covid-19

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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ, Житомирській та Вінницькій областях - Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 13276 нових хворих на Covid-19

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ, Житомирській та Вінницькій областях

    За минулу добу від ускладнень хвороби померли 243 пацієнти

    За минулу добу 12 березня в Україні виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також міністр відзначив, що вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 3967 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 243 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 4897 осіб.

    Здійснено тестувань за добу – 99270 (зокрема методом ПЛР – 46361, методом ІФА – 18658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34251).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1451744 особи;
    • одужало – 1219773 особи;
    • летальних випадків – 28158;
    • проведено ПЛР-тестувань – 7328468.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

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    Нагадаємо, в Україні за 11 березня перше з двох щеплень проти коронавірусу зробили 8859 людям. Загалом від початку кампанії з вакцинації першу дозу препарату отримали 38237 людей.

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    Теги: Київ міністр Максим Степанов хвороби епідемія коронавірус
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