Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 13276 нових хворих на Covid-19

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ, Житомирській та Вінницькій областях

За минулу добу від ускладнень хвороби померли 243 пацієнти

За минулу добу 12 березня в Україні виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також міністр відзначив, що вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 3967 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 243 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 4897 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 99270 (зокрема методом ПЛР – 46361, методом ІФА – 18658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34251).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1451744 особи;

одужало – 1219773 особи;

летальних випадків – 28158;

проведено ПЛР-тестувань – 7328468.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

Нагадаємо, в Україні за 11 березня перше з двох щеплень проти коронавірусу зробили 8859 людям. Загалом від початку кампанії з вакцинації першу дозу препарату отримали 38237 людей.

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