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    У Києві вночі горів будинок, загинула жінка

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    Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло жінки 1961 року народження - У Києві вночі горів будинок, загинула жінка
    Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло жінки 1961 року народження
    Фото пресслужби ДСНС

    Обставини трагічного випадку з’ясовуватимуть правоохоронні органи

    У Києві вночі горів приватний будинок. Рятувальники виявили на місці пожежі тіло жінки, повідомляє пресслужба ДСНС.

    Вночі у приватному одноповерховому домоволодінні у Святошинському районі столиці загорілася веранда, пізніше вогонь розповсюдився на всю будівлю. Заявляють, що внаслідок пожежі веранда згоріла повністю, пошкоджено побутову техніку, меблі, особисті речі, розібрано 30 кв.м конструкцій даху.

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    У Києві вночі горів будинок, загинула жінка
    У Києві вночі горів будинок, загинула жінка
    Фото пресслужби ДСНС

    Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло жінки 1961 року народження, ймовірно власниці будинку.

    Обставини трагічного випадку з’ясовуватимуть правоохоронні органи.

    Нагадаємо, сьогодні у Києві на Гідропарку поблизу із яхт-клубом «Фрегат» палали дерев’яні будиночки. Жертв та постраждалих немає.

    Як повідомлялося, у Чернівецькій міській лікарні №1 27 лютого сталася пожежа, внаслідок якої загинули два пацієнти медзакладу.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок жінка
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