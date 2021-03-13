- ТОП-10 найкращих автомобілів у світі 2021

Організатори конкурсу World Car of the Year назвали 10 автомобілів, які претендують на звання кращого автомобіля 2021 року

Кожен з цих автомобілів є одним з кращих в світі у 2021 році. До такого висновку прийшло журі «Всесвітній автомобіль року», до складу якого входить 90 журналістів з 29 країн. Експерти визначили 10 моделей, які претендують на перемогу у щорічному конкурсі.

Фінальна битва відбудеться 20 квітня 2021-го. А поки «Главком» розповість про головних претендентів на міжнародний титул автомобіль року.

Треба відзначити, що цього року до «десятки» не потрапив жоден французький автомобіль. Хоча, наприклад, Peugeot останнім часом активно оновлює модельну лінійку. Немає у переліку й американських машин. У 2021-му топ-10 «окупували» німці, японці та корейці.

Що стосується типу палива, то за звання кращого автомобіля в світі будуть змагатися три електромобіля. Але серед них немає Tesla. Та й взагалі про ці електрокари у нас мало хто знає, адже вони не представлені на нашому ринку офіційно.

Ще одна цікава деталь - жоден з автомобілів-претендентів на звання кращого в світі не входить до топ-10 найпопулярніших моделей в Україні. Хоча деякі моделі українці все ж таки добре знають та цінують.

Audi A3

Audi A3

Нове покоління родини Audi A3 дебютувало 2020 року. Першим було презентовано хетчбек – Sportback. Зі зміною покоління він став більше, просторіше і екологічніше.

В інтер'єрі збільшився в розмірах екран інформаційно-розважальної системи, його діагональ тепер дорівнює 10,25 дюйма. Сама мультимедіа, як запевняють в компанії, стала в 10 разів потужнішою.

Після хетчбека також дебютував седан. А пізніше компанія презентувала газову версію моделі, та гібрид, який можна заряджати від розетки. Останній виключно на електричній тязі може проїжджати майже 70 кілометрів.

Honda e

Honda e

Honda e – це перший масовий електромобіль японської компанії. Щоправда, до України він ще не доїхав. А ось в Європі його пропонують на вибір з електромотором потужністю 136 або 154 кінські сили.

Батарея ємністю 35,5 кіловат-години забезпечує електрокару пробіг без підзарядки близько 220 кілометрів. За допомогою швидкісних станцій її можна наповнити до 80% за 30 хвилин. Заявлений час розгону до «сотні» - вісім секунд рівно.

Kia K5 (Optima)

Kia K5

До списку претендентів потрапила Kia K5 – модель, яку в Україні краще знають, як Optima. Нове покоління седану дебютувало у 2020 році. Над зовнішністю автомобіля працювали відразу три центри стилю марки – в Європі, США та Кореї.

Салон K5 прикрашає цифрова приладова панель діагоналлю 12,3 дюйма і центральний дисплей медіасистеми. У списку оснащення також є аудіокомплекс з 12 динаміками і релаксаційним режимом, обігрів керма і сидінь.

Mazda MX-30

Mazda MX-30

Перший електромобіль Mazda - кросовер MX-30 - оснащується батареєю ємністю 35.5 кВт*год. Цього вистачить лише на 200 кілометрів.

Орієнтовна ціна MX-30 - 34 000 євро.

Чи будуть японці офіційно продавати Mazda MX-30 в Україні? Дуже сумніваємося. Швидше за все, в головному офісі прийдуть до висновку, що українцям подібний автомобіль за такі гроші буде нецікавий.

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4

Продажі електричного Volkswagen ID.4 стартували у 2020 році. Першу партію новинки розкупили за добу. Модель доступна в двох модифікаціях – з одним мотором і двомоторної установкою, заднім і повним приводом відповідно.

Монопривідний ID.4 може комплектуватися електромоторами потужністю 148, 175 і 204 кінські сили на вибір.

Базові електрокари оснащені батареєю ємністю 55 кіловат-годин, що забезпечує запас ходу в 360 кілометрів. Топовий 204-сильний електромотор живить батарея на 77 кіловат-годин.

BMW 2-Series Gran Coupe

BMW 2-Series Gran Coupe

Прем’єра спортивного седану BMW 2-Series Gran Coupe відбулася ще наприкінці 2019 року. Вже в базовій комплектації автомобіль отримав:

камери заднього виду;

світлодіодну оптику;

спортивне кермо;

передні крісла з електроприводом;

асистент контролю сліпих зон;

систему контролю смуги;

функцію попередження лобових зіткнень.

У переліку опцій – інтелектуальний помічник BMW, який сприймає голосові команди.

Toyota Yaris

Toyota Yaris

Нове покоління Toyota Yaris дебютувало восени 2019 року. Головним нововведенням найменшої моделі японської марки, яка офіційно представлена в Україні, стала гібридна силова установка, до складу якої увійшли бензиновий трициліндровий двигун об'ємом 1,5 літра і електромотор.

У списку оснащення вказані проекційний дисплей, акустична система JBL, бездротова зарядка і мультимедійна система Toyota Touch з сенсорним дисплеєм.

Mercedes GLA

Mercedes GLA

Нове покоління найменшого кросовера Mercedes – GLA – дебютувало в кінці 2019 року.

GLA 2020 модельного року змінився в розмірах і запропонував більше простору в салоні. Стандартним для новинки став повний привід з муфтою підключення задньої осі і офроуд-пакет.

Візуально впізнати новий GLA можна за зміненим пропорціям кузова і дизайну в дусі останніх моделей німецької марки. Для кросовера доступні програми релаксації і сидіння з функцією, яка змінює нахил подушки і спинки для більш зручної посадки.

Kia Sorento

Kia Sorento

Світовий дебют Kia Sorento нового покоління відбувся в березні 2020 року. Кросовер вперше запропонували з гібридними силовими установками і спеціальним їздовим режимом для бездоріжжя.

Sorento четвертого покоління побудований на новій платформі, яка передбачає установку широкої гами двигунів, в тому числі, гібридних силових установок з зарядкою від мережі.

Салон нового Sorento описують як «поєднання преміальних матеріалів обробки і прогресивних технологій». На передній панелі розташовані об'єднані в єдиний елемент віртуальна панель приладів і екран мультимедійної системи. На центральній консолі – блок клімат-контролю, шайби трансмісії і селектора режимів руху.

Управління основними функціями медіакомплексу винесено на два поворотних перемикача.

BMW 4-Series

BMW 4-Series

Нове покоління BMW 4-Series показали влітку 2020 року. Новинка відзначилася величезною решіткою радіатора з витягнутими «ніздрями».

У гаму двигунів увійшли бензинові і дизельні мотори з «м’якою» гібридною системою і стартер-генератором.

В салоні – спеціальні крісла, фонове підсвічування на основі волоконної оптики, панорамний дах зі зсувними секціями. За доплату можна встановити віртуальну «приборку» з дисплеєм діагоналлю 12,3 дюйма і 10-дюймовий екран медіасистеми.