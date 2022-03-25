Вперше за 30 років Франція розгорнула три ядерні субмарини

Востаннє три ядерні човни були розгорнуті одночасно за десятиліття до закінчення холодної війни

На тлі російської агресії проти України та постійних погроз країнам НАТО і ЄС, Франція розгорнула одночасно три ядерні субмарини. Це сталось вперше за 30 років як відповідь на ядерну загрозу з боку Росії. Про це пише The Times з посиланням на Telegramme, газету бретонського порту.

Два з чотирьох підводних човнів з балістичними ракетами класу «Тріомфант» Франції покинули свою базу на острові Іль-Лонж, на півдні від Бреста. Ще одне судно патрулює під Атлантикою, як завжди.

Востаннє три ядерні човни були розгорнуті одночасно за десятиліття до закінчення холодної війни. Під час протистояння США та Радянського Союзу через ракети середньої дальності в Європі.

Додамо, що США і Франція підтримали подальший економічний тиск на Росію.

Днями Франція заморозила активи Центробанку РФ на €22 млрд. На території країни Франція заморозила нерухомість загальною вартістю €0,5 млрд, які належать приблизно 30 росіянам.

Читайте також: