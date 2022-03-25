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    Вперше за 30 років Франція розгорнула три ядерні субмарини

    Франція посилює присутність атомних підводних човнів у відповідь на російські загрози - Вперше за 30 років Франція розгорнула три ядерні субмарини
    Франція посилює присутність атомних підводних човнів у відповідь на російські загрози
    фото: TheTimes

    Востаннє три ядерні човни були розгорнуті одночасно за десятиліття до закінчення холодної війни

    На тлі російської агресії проти України та постійних погроз країнам НАТО і ЄС, Франція розгорнула одночасно три ядерні субмарини. Це сталось вперше за 30 років як відповідь на ядерну загрозу з боку Росії. Про це пише The Times з посиланням на Telegramme, газету бретонського порту.

    Два з чотирьох підводних човнів з балістичними ракетами класу «Тріомфант» Франції покинули свою базу на острові Іль-Лонж, на півдні від Бреста. Ще одне судно патрулює під Атлантикою, як завжди.

    Востаннє три ядерні човни були розгорнуті одночасно за десятиліття до закінчення холодної війни. Під час протистояння США та Радянського Союзу через ракети середньої дальності в Європі.

    Додамо, що США і Франція підтримали подальший економічний тиск на Росію.

    Днями Франція заморозила активи Центробанку РФ на €22 млрд. На території країни Франція заморозила нерухомість загальною вартістю €0,5 млрд, які належать приблизно 30 росіянам.

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    Теги: росія окупанти війна ядерна зброя Франція субмарина корабель військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    Вперше за 30 років Франція розгорнула три ядерні субмарини