Серйозна ДТП у Боярці: перекинулася автівка з дитиною в салоні (фото, відео)



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Аварія трапилася на перехресті вулиць Білогородської та Молодіжної Фото: Києв оперативний

На перехресті не розминулися два автомобілі

Сьогодні, 10 вересня, вранці у м. Боярка Києво-Святошинського району сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, аварія трапилася на перехресті вулиць Білогородської та Молодіжної. В результаті зіткнення одна із автівок перекинулася.

За попередньою інформацією є потерпілі, серед яких дитина.

На місці працює патрульна поліція та лікарі «швидкої».

Деталі встановлюються.

Як повідомлялося, 10 вересня на Столичному шосе в Києві, в районі перед поворотом на Набережно-Корчуватську вулицю, Renault вилетів на зелену зону, де зніс стовп і кілька разів перекинувся. Автомобіль отримав серйозні пошкодження і відновленню не підлягає. В результаті аварії постраждали дві жінки і чоловік.