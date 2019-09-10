  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Серйозна ДТП у Боярці: перекинулася автівка з дитиною в салоні (фото, відео)

    • Розсилка
    <span lang="UK">Аварія трапилася на перехресті вулиць Білогородської та Молодіжної</span> - Серйозна ДТП у Боярці: перекинулася автівка з дитиною в салоні (фото, відео)
    Аварія трапилася на перехресті вулиць Білогородської та Молодіжної
    Фото: Києв оперативний

    На перехресті не розминулися два автомобілі

    Сьогодні, 10 вересня, вранці у м. Боярка Києво-Святошинського району сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, аварія трапилася на перехресті вулиць Білогородської та Молодіжної. В результаті зіткнення одна із автівок перекинулася.

    За попередньою інформацією є потерпілі, серед яких дитина.

    На місці працює патрульна поліція та лікарі «швидкої».

    Читайте також

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Серйозна ДТП у Боярці: перекинулася автівка з дитиною в салоні (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Боярці: перекинулася автівка з дитиною в салоні (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Боярці: перекинулася автівка з дитиною в салоні (фото, відео)

    Деталі встановлюються.

    Як повідомлялося, 10 вересня на Столичному шосе в Києві, в районі перед поворотом на Набережно-Корчуватську вулицю, Renault вилетів на зелену зону, де зніс стовп і кілька разів перекинувся. Автомобіль отримав серйозні пошкодження і відновленню не підлягає. В результаті аварії постраждали дві жінки і чоловік.

    Читайте також
    Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ