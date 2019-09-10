Серйозна ДТП у Боярці: перекинулася автівка з дитиною в салоні (фото, відео)
На перехресті не розминулися два автомобілі
Сьогодні, 10 вересня, вранці у м. Боярка Києво-Святошинського району сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів.
Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, аварія трапилася на перехресті вулиць Білогородської та Молодіжної. В результаті зіткнення одна із автівок перекинулася.
За попередньою інформацією є потерпілі, серед яких дитина.
На місці працює патрульна поліція та лікарі «швидкої».
Деталі встановлюються.
Як повідомлялося, 10 вересня на Столичному шосе в Києві, в районі перед поворотом на Набережно-Корчуватську вулицю, Renault вилетів на зелену зону, де зніс стовп і кілька разів перекинувся. Автомобіль отримав серйозні пошкодження і відновленню не підлягає. В результаті аварії постраждали дві жінки і чоловік.