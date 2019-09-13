На трасі Київ-Одеса в ДТП перекинувся бензовоз: водія госпіталізували



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Цистерна перекрила дві смуги руху в бік Києва

На трасі М-95 Київ-Одеса в районі Віти Поштової сьогодні потрапив у ДТП бензовоз. Рух у напрямку Києва тимчасово обмежено.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області у Facebook.

За попередньою інформацією, яку вдалося встановити патрульним, водій автомобіля Газ 31029 раптово виїхав на сусідню смугу попутного руху і не впорався з керуванням. Це призвело до наїзду останнього на бетонний відбійник і надалі до зіткнення з бензовозом.

Через удар машини водій бензовоза не впорався з керуванням. Бензовоз перекинувся, перекривши дві смуги руху в напрямку міста.

На місці події працює бригада Держслужба НС та слідчо-оперативна група. Водій бензовозу госпіталізований.