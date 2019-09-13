  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На трасі Київ-Одеса в ДТП перекинувся бензовоз: водія госпіталізували

    • Розсилка
    На трасі Київ-Одеса в ДТП перекинувся бензовоз: водія госпіталізували

    Цистерна перекрила дві смуги руху в бік Києва

    На трасі М-95 Київ-Одеса в районі Віти Поштової сьогодні потрапив у ДТП бензовоз. Рух у напрямку Києва тимчасово обмежено.

    Про це повідомляє патрульна поліція Київської області у Facebook.

    За попередньою інформацією, яку вдалося встановити патрульним, водій автомобіля Газ 31029 раптово виїхав на сусідню смугу попутного руху і не впорався з керуванням. Це призвело до наїзду останнього на бетонний відбійник і надалі до зіткнення з бензовозом.

    Через удар машини водій бензовоза не впорався з керуванням. Бензовоз перекинувся, перекривши дві смуги руху в напрямку міста.

    На місці події працює бригада Держслужба НС та слідчо-оперативна група. Водій бензовозу госпіталізований.

    ДТП газ машини водій Київщина аварія Facebook поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ