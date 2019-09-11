У центрі Києва BMW влаштував масштабну ДТП (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

BMW X5 влетів у припаркований Volkswagen Фото: Інформатор

В аварію потрапили чотири автомобілі

У ніч на середу, 11 вересня, на бульварі Лесі Українки в Києві сталася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів. BMW X5 влетів у припаркований Volkswagen, відправивши його в паркан. Після цього позашляховик відкинуло в Citroen служби Uber.

Аварія трапилася близько опівночі. Про це повідомляє Інформатор.

BMW рухався вгору по бульвару Лесі Українки. Водій перебудувався в крайній правий ряд для обгону, де стояв припаркований Volkswagen з водієм в салоні. «Німець» зім'яв йому задню частину і відкинув у паркан, після чого позашляховик повело і він врізався в автомобіль служби Uber. На цьому ефект доміно не закінчилася і Citroen відкинуло в інше таксі.

Легкі пошкодження руки отримав тільки водій Volkswagen. Він сказав, що стояв на перехресті з включеним аварійним сигналом і спілкувався по телефону, після чого відчув сильний удар.

Попередньо, всі учасники аварії були тверезі.

За кермом BMW перебував хлопець, який взяв автомобіль у своєї цивільної дружини.

Деталі аварії і винуватця масштабної ДТП встановлюють правоохоронці.

Як повідомлялося, 10 вересня на Столичному шосе в Києві, в районі перед поворотом на Набережно-Корчуватську вулицю, Renault вилетів на зелену зону, де зніс стовп і кілька разів перекинувся. Автомобіль отримав серйозні пошкодження і відновленню не підлягає. В результаті аварії постраждали дві жінки і чоловік.