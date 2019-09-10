У Києві чоловік кинувся під колеса вантажівки (фото, відео)



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Потерпілого оглянули лікарі «швидкої» та терміново госпіталізували Фото: Київ оперативний

Свідки повідомляють, що неадекватний чоловік раптово вибіг на дорогу

Сьогодні, 10 вересня, близько 15-ї години на проспекті Гагаріна у Києві чоловік кинувся під колеса вантажівки.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, ДТП сталася на проспекті Гагаріна, 9.

Водій вантажівки MAN каже, що їхав, не перевищуючи швидкість, але раптово на дорогу вибіг якийсь неадекватний чоловік. Слова водія підтверджує водій маршрутного таксі, який їхав у протилежну сторону та повернувся, аби дати свідчення.

Потерпілий отримав серйозну травму голови, його оглянули лікарі «швидкої» та терміново госпіталізували.

На місці працює поліція.

Як повідомлялося, 10 вересня на Столичному шосе в Києві, в районі перед поворотом на Набережно-Корчуватську вулицю, Renault вилетів на зелену зону, де зніс стовп і кілька разів перекинувся. Автомобіль отримав серйозні пошкодження і відновленню не підлягає. В результаті аварії постраждали дві жінки і чоловік.