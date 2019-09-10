  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві чоловік кинувся під колеса вантажівки (фото, відео)

    • Розсилка
    <p>Потерпілого оглянули лікарі &laquo;швидкої&raquo; та терміново госпіталізували</p> - У Києві чоловік кинувся під колеса вантажівки (фото, відео)

    Потерпілого оглянули лікарі «швидкої» та терміново госпіталізували

    Фото: Київ оперативний

    Свідки повідомляють, що неадекватний чоловік раптово вибіг на дорогу

    Сьогодні, 10 вересня, близько 15-ї години на проспекті Гагаріна у Києві чоловік кинувся під колеса вантажівки.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, ДТП сталася на проспекті Гагаріна, 9.

    Водій вантажівки MAN каже, що їхав, не перевищуючи швидкість, але раптово на дорогу вибіг якийсь неадекватний чоловік. Слова водія підтверджує водій маршрутного таксі, який їхав у протилежну сторону та повернувся, аби дати свідчення.

    Потерпілий отримав серйозну травму голови, його оглянули лікарі «швидкої» та терміново госпіталізували.

    Читайте також

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Києві чоловік кинувся під колеса вантажівки (фото, відео)
    У Києві чоловік кинувся під колеса вантажівки (фото, відео)
    У Києві чоловік кинувся під колеса вантажівки (фото, відео)

    На місці працює поліція.

    Як повідомлялося, 10 вересня на Столичному шосе в Києві, в районі перед поворотом на Набережно-Корчуватську вулицю, Renault вилетів на зелену зону, де зніс стовп і кілька разів перекинувся. Автомобіль отримав серйозні пошкодження і відновленню не підлягає. В результаті аварії постраждали дві жінки і чоловік.

    Читайте також
    Національна поліція України ДТП Київ вантажівки водій чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ