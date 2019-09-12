На Шулявці «швидка» з хворою дитиною протаранила Peugeot (фото, відео)



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Дорогу не поділили два автомобілі Peugeot Фото: Інформатор

«Швидка» рухулася по зустрічній смузі і влетіла в бік легковому авто

У середу, 11 вересня, увечері на вулиці Вадима Гетьмана у Києві сталася ДТП: біля ТРЦ «Космополіт» дорогу не поділили два автомобілі Peugeot, один з яких був каретою швидкої допомоги, що поспішала в лікарню.

У «швидкій» везли хвору дитину. Про це повідомляє Інформатор.

Peugeot рухався по вулиці Вадима Гетьмана в бік Шулявського моста. Водій автомобіля каже, що він не місцевий і довірився навігатору, який дозволив йому розворот перед торговим центром «Космополіт». В цей час за ним на великій швидкості і зі спецсигналами рухалася карета швидкої допомоги. Лікарі екстрено доставляли дитині в одну з міських лікарень, а тому об'їжджали потік автомобілів по зустрічній смузі.

На жаль, роз'їхатися двом Peugeot не вдалося. «Швидка» протаранила легковий автомобіль в бік.

Всі учасники аварії відбулися лише переляком.

На місце відразу прибув екіпаж патрульної поліції і другий автомобіль медиків, який забрав дитину і доставив до лікарні.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 11 вересня на 72 км автодороги «Київ-Знам'янка», що поблизу міста Кагарлик на Київщині, у ДТП загинули три людини.