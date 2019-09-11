«Газель» без гальм знесла електропору, залишивши без світла сотні киян (фото, відео)



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«Газель» на повному ходу врізалася у стовп Фото: Інформатор

Водій автомобіля госпіталізований із травмами

У вівторок, 10 вересня, ввечері у Святошинському районі столиці сталася ДТП, що спричинила проблеми для сотень жителів. На вулиці Миколи Трублаїні, 3 автомобіль «Газель» втратив гальма і на повному ходу врізався у стовп.

Електроопора впала на землю, а разом з нею і дроти під напругою. Про це повідомляє Інформатор.

Як стало відомо на місці, вантажний автомобіль їхав зі сторони Кільцевої дороги. У якийсь момент у нього відмовили гальма і він, набравши хід на спуску, летів на автомобілі, що їхали попереду. Водій вивернув кермо вправо і в'їхав в бетонну електроопору. Сили удару вистачило, щоб знести стовп і на тротуар впали дроти під напругою.

Чоловік, який керував «Газеллю», був госпіталізований з місця ДТП. Попередньо, у нього забиття кінцівок та закрита черепно-мозкова травми.

Патрульна поліція відгородила небезпечну ділянку до моменту, поки співробітники Київенерго не відключили напругу. Частина будинків, в одному з яких знаходиться ветеринарна клініка, залишилися без світла до ліквідації наслідків.

Обставини аварії встановлюються.

Як повідомлялося, 11 вересня на бульварі Лесі Українки в Києві сталася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів. BMW X5 влетів у припаркований Volkswagen, відправивши його в паркан. Після цього позашляховик відкинуло в Citroen служби Uber.