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    «Газель» без гальм знесла електропору, залишивши без світла сотні киян (фото, відео)

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    &laquo;Газель&raquo; на повному ходу врізалася у стовп - «Газель» без гальм знесла електропору, залишивши без світла сотні киян (фото, відео)
    «Газель» на повному ходу врізалася у стовп
    Фото: Інформатор

    Водій автомобіля госпіталізований із травмами

    У вівторок, 10 вересня, ввечері у Святошинському районі столиці сталася ДТП, що спричинила проблеми для сотень жителів. На вулиці Миколи Трублаїні, 3 автомобіль «Газель» втратив гальма і на повному ходу врізався у стовп.

    Електроопора впала на землю, а разом з нею і дроти під напругою. Про це повідомляє Інформатор.

    Як стало відомо на місці, вантажний автомобіль їхав зі сторони Кільцевої дороги. У якийсь момент у нього відмовили гальма і він, набравши хід на спуску, летів на автомобілі, що їхали попереду. Водій вивернув кермо вправо і в'їхав в бетонну електроопору. Сили удару вистачило, щоб знести стовп і на тротуар впали дроти під напругою.

    Чоловік, який керував «Газеллю», був госпіталізований з місця ДТП. Попередньо, у нього забиття кінцівок та закрита черепно-мозкова травми.

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    «Газель» без гальм знесла електропору, залишивши без світла сотні киян (фото, відео)
    «Газель» без гальм знесла електропору, залишивши без світла сотні киян (фото, відео)
    «Газель» без гальм знесла електропору, залишивши без світла сотні киян (фото, відео)
    «Газель» без гальм знесла електропору, залишивши без світла сотні киян (фото, відео)
    «Газель» без гальм знесла електропору, залишивши без світла сотні киян (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Патрульна поліція відгородила небезпечну ділянку до моменту, поки співробітники Київенерго не відключили напругу. Частина будинків, в одному з яких знаходиться ветеринарна клініка, залишилися без світла до ліквідації наслідків.

    Обставини аварії встановлюються.

    Як повідомлялося, 11 вересня на бульварі Лесі Українки в Києві сталася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів. BMW X5 влетів у припаркований Volkswagen, відправивши його в паркан. Після цього позашляховик відкинуло в Citroen служби Uber.

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