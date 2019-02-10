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    Біля метро «Видубичі» повісився хлопець, залишивши адресовану жінці записку

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    <p>Хлопець повісився на рожевій мотузці, один кінець якої обмотав навколо воріт біля входу в покинуту будівлю</p> <div></div> - Біля метро «Видубичі» повісився хлопець, залишивши адресовану жінці записку

    Хлопець повісився на рожевій мотузці, один кінець якої обмотав навколо воріт біля входу в покинуту будівлю

    Фото: kiev.informator.ua

    Померлий - уродженець Кіровоградської області

    У неділю, 10 лютого, в покинутій будові на території рибгоспу, біля станції метро «Видубичі», місцеві жителі виявили тіло 24-річного хлопця. Він повісився на рожевій мотузці. Померлий залишив передсмертну записку, адресовану жінці на ім'я Тетяна.

    Тіло виявили близько 16:00.

    Хлопець повісився на рожевій мотузці, один кінець якої обмотав навколо воріт біля входу в покинуту будівлю, що знаходиться на території рибгоспу. На вікні будівлі він залишив зошит, в якому на двох сторінках була написана передсмертна записка. У ній він просив вибачення у жінки на ім'я Тетяна за те, що нібито зіпсував їй життя. Також записка містила такі слова: «Мені так холодно. Хочу до тебе. Прости за все».

    У кишенях повішеного поліцейські виявили паспорт на ім'я Василь, 1994 року народження. Він уродженець Кіровоградської області. Також в паспорті була відмітка про шлюб. Крім того, при собі у хлопця був хрестик на ланцюжку.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.

    Джерело: Інформатор

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