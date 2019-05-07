Біля нічного клубу на Оболоні сталася бійка з різаниною



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На місці конфлікту працювала слідчо-оперативна група Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали правопорушника, який ножем поранив киянина

На вулиці Вишгородській Оболонського району Києві біля нічного клубу сталася бійка між незнайомцями. Повідомлення про конфлікт надійшло до поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські, інформує прес-служба столичної поліції.

Начальник слідчого відділу Оболонського управління поліції Віталій Толстов розповів, що між двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. У результаті один із учасників отримав ножове поранення у груди. Його госпіталізували до медичного закладу.

«Під час відпрацювання злочину ми встановили особу правопорушника та затримали його. Ним виявився 33-річний киянин, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - додав правоохоронець.

За даним фактом слідчий Оболонського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігурантові оголошено про підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.