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Потужна злива з грозою накрила Київ (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Потужна злива з грозою накрила Київ (відео)
Негода призвела до значних ускладнень на дорогах міста
скриншот відео

Через зливу потоп стався прямо в підʼїзді будинку на вулиці Нововокзальній

У четвер, 29 травня, столицю України накрив потужний грозовий шторм з інтенсивною зливою, вітром та блискавками. Негода розпочалася близько 12:00. Про це повідомляє «Главком».   

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Через зливу потоп стався прямо в підʼїзді будинку на вулиці Нововокзальній. 

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У соцмережах поширюються фото, на яких можна побачити затоплені зливою вулиці через непрацюючі зливоприймачі. 

Ось така ситуація зі зливостоковою каналізацією на вулиці Героїв полку «Азов», 13А
Ось така ситуація зі зливостоковою каналізацією на вулиці Героїв полку «Азов», 13А
фото: Життя Обобонь, Київ/Telegram
Ось така ситуація зі зливостоковою каналізацією на вулиці Героїв полку «Азов», 13А
Ось така ситуація зі зливостоковою каналізацією на вулиці Героїв полку «Азов», 13А
фото: Життя Обобонь, Київ/Telegram

Оновлено о 12:40. Злива тривала близько пів години, після чого визирнуло сонце, однак дощові хмари ще є.

 

Український гідрометцентр. сьогодні попереджав, що найближчим часом зі збереженням до кінця доби 29 травня в Києві та області очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий).

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері, уникати перебування поблизу дерев, не паркувати автотранспорт поруч із деревами.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Теги: Київ Київавтодор Київзеленбуд шторм негода гроза

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