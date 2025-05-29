Потужна злива з грозою накрила Київ (відео)

Негода призвела до значних ускладнень на дорогах міста

Через зливу потоп стався прямо в підʼїзді будинку на вулиці Нововокзальній

У четвер, 29 травня, столицю України накрив потужний грозовий шторм з інтенсивною зливою, вітром та блискавками. Негода розпочалася близько 12:00. Про це повідомляє «Главком».

Через зливу потоп стався прямо в підʼїзді будинку на вулиці Нововокзальній.

У соцмережах поширюються фото, на яких можна побачити затоплені зливою вулиці через непрацюючі зливоприймачі.

Ось така ситуація зі зливостоковою каналізацією на вулиці Героїв полку «Азов», 13А фото: Життя Обобонь, Київ/Telegram

Ось така ситуація зі зливостоковою каналізацією на вулиці Героїв полку «Азов», 13А фото: Життя Обобонь, Київ/Telegram

Оновлено о 12:40. Злива тривала близько пів години, після чого визирнуло сонце, однак дощові хмари ще є.

Український гідрометцентр. сьогодні попереджав, що найближчим часом зі збереженням до кінця доби 29 травня в Києві та області очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий).

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері, уникати перебування поблизу дерев, не паркувати автотранспорт поруч із деревами.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).